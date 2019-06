Une étape décisive pour les fondateurs de MCES qui souhaitent faire de l’esport une discipline à part entière, dotée d’une organisation semblable à celle d’un sport traditionnel et l’utiliser comme moteur d’éducation pour les millennials et la génération Z.

Cette approche en rupture avec les modèles existants aujourd’hui dans le milieu fait de MCES un acteur innovant qui nourrit de très fortes ambitions. L’obtention de l’agrément esport donné par la Direction Générale des entreprises en Février 2019 est venu valider le travail de qualité réalisé par la structure.

Pour y parvenir, les membres de Team MCES peuvent compter sur une organisation digne des clubs professionnels traditionnel, y compris un soutien de taille (2.02m J) en la personne de Yannick Agnel, le double Champion Olympique de natation.

Team MCES est présente sur plusieurs jeux majeurs de la scène française comme League of Legends, sur lequel elle a intégré la LFL (première division qui réunit les 8 meilleurs équipes françaises), FIFA, avec un joueur vainqueur des finales de printemps de l’Orange e-ligue 1 France, Fortnite, avec un duo tout près de se qualifier pour les finales à New York, et Rainbow 6, avec une équipe fraichement constituée et qui ambitionne d’entrer dans la Ligue française qui sera lancée prochainement par Ubisoft.

Cette première levée de fonds a permis de recruter les joueurs qui composent les 4 équipes professionnelles et d’investir dans des infrastructures d’entrainement et un staff de haut niveau : encadrement sportif et mental (coachs, managers), suivi nutritionnel grâce à un partenariat avec SODEXO, entrainement physique, cognitif et psychologique sous la houlette de ESP Consulting, training center de 200m² et mise à disposition d’un logement pour les joueurs professionnels (250m²).

Par ailleurs, cette première enveloppe a déjà permis à MCES d’ouvrir sa première académie en décembre 2018, dans laquelle une quarantaine d’enfants sont déjà inscrits. Deux ouvertures sont prévues avant la fin de l’année : le 3 Septembre 2019 dans le prestigieux centre de Foot 5 de Zinedine Zidane (Z5 à Aix en Provence) et la 3ème à Paris fin 2019.

Cette levée a été réalisée auprès d’un Business Angel basé à San Francisco (17ème employé de Facebook qui a déployé les réseaux du géant américain), de familles d’entrepreneurs Marseillais, et via la création d’un Business & Social Club réunissant 21 décideurs de la région de Marseille. Ce Business & Social Club sera en charge d’accompagner le développement du projet sous tous ces aspects. Adidas et On Off, premiers sponsors de MCES, sont venus compléter cette enveloppe. D’autres sponsors non endémiques devraient être annoncés prochainement.

Lancé depuis 12 mois à pleine vitesse dans l’écosystème esport aussi bien au niveau amateur - avec un maillage nationale de salles et académies - qu’à travers ses équipes professionnelles, MCES est depuis quelques mois accompagné par Financière Monceau CF dans le cadre d’une Série A. Lancée en mai 2019, l’objectif de celle-ci est de financer les développements rapide du projet : constitutions de nouvelles équipes sur de nouveaux jeux (CSGO, Rocket League, Heartstone…), renforcement du staff pour accompagner l’ambition européenne, ouvertures de nouvelles académies (6 en 2020), aménagement d’un centre d’entrainement de 1000M2...les ambitions sont grandes :MCES souhaite se positionner dans les 4 ans à venir comme un référent européen de l’esport.