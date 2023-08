Le 26 juillet 2023, MBO Capital 4, un fonds MBO+, société de gestion de référence dans le segment du lower mid-cap français, a cédé à Septeo sa participation majoritaire dans Sequoiasoft, l’éditeur de logiciels leader dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Bpifrance et BNP Développement, actionnaires minoritaires historiques, cèdent également leur participation.

Depuis 4 ans, MBO+ et les dirigeants de Sequoiasoft ont étendu le positionnement de l’entreprise dans la chaîne de valeur et renforcé sa présence sur le marché espagnol, extrêmement porteur. Cette stratégie de plateformisation a été exécutée au travers de 6 acquisitions, mais aussi du déploiement organique d’une nouvelle solution innovante 100% SaaS (Asterio) et d’une simplification de l’offre, avec la migration d’un certain nombre de logiciels legacy vers cette solution propriétaire.

Cette accélération stratégique s’est accompagnée d’une structuration de l’entreprise (top management et meilleur partage des fonctions supports notamment) afin de lui permettre d’intégrer efficacement les acquisitions et créer des synergies entre les différentes offres du groupe.

A la clé : une multiplication du chiffre d’affaires par deux, pour atteindre 40m€.

Avec Septeo, Sequoiasoft compte poursuivre la consolidation de son marché à l’échelle européenne. Un marché notamment caractérisé par une forte fragmentation. Cette consolidation aura pour objectif d’accompagner toujours mieux les acteurs de l’hébergement dans leur digitalisation, et leur permettre ainsi de se réapproprier la relation client en offrant de nouveaux services, d’obtenir des gains de productivité, et in fine d’augmenter leurs revenus.

« C’est une réelle satisfaction, pour mon équipe et moi-même, d’avoir créé et porté cette aventure humaine et professionnelle à un tel niveau de réussite. Depuis toujours nous avons à cœur de créer des solutions logicielles innovantes et performantes pour toujours mieux servir nos clients et les aider à relever leurs défis. J’ai la chance de collaborer avec des personnes talentueuses et partageant mon désir d’entreprendre. MBO+, BPI France et BNP Dev ont été de véritables soutiens et accélérateurs de croissance, nous permettant de constituer un groupe solide et reconnu dans l’Hospitality. Je les remercie pour leur confiance et tout particulièrement MBO+ qui a su nous accompagner avec pertinence et expertise dans nos différentes acquisitions. Je suis infiniment fier du parcours, de tout ce que nous avons appris et partagé et je me réjouis du nouveau chapitre que nous nous apprêtons à écrire au sein de Septeo. » déclare Patrice Guyot, CEO, Sequoiasoft.

« Nous sommes fiers et heureux d’avoir accompagné Patrice et son équipe dans le développement de Sequoiasoft en France et en Espagne. Les 4 années à leurs côtés ont été passionnantes ; nous avons eu la chance de côtoyer une équipe de talent, soudée et animée par la volonté de faire progresser l’entreprise vers de nouveaux sommets. De fait, Sequoiasoft a connu un parcours remarquable, malgré une période marquée par le Covid, et a démontré sa forte proposition de valeur dans l’accompagnement des acteurs de l’hospitality dans leur digitalisation. Le Groupe est aujourd’hui dans une position idéale pour accélérer la consolidation du secteur. Nous souhaitons au management tout le succès qu’il mérite et une très bonne continuation avec Septeo. » indique Raphaël Lahaye, Associé, MBO+