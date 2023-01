Camping Paradis est l’un des principaux acteurs français du marché de l’hébergement de plein air. Les dirigeants, Olivier Lachenaud, Frédérick Gers et Didier Bourgoin, s’associent aujourd’hui à MBO & Co, investisseur de référence dans les entreprises du mid cap à haut potentiel, et un Family office actif sur le marché du tourisme, afin d’accélérer le développement des activités historiques du Groupe et d’initier un programme de croissance par acquisitions.

Au-delà de son soutien financier, MBO & Co accompagnera Camping Paradis dans sa nouvelle phase de développement en apportant son expertise dans les projets de croissance par acquisitions, dans la structuration d’organisations en fort développement, mais aussi dans la formalisation d’une feuille de route ESG ambitieuse.

Une entreprise à la croissance exceptionnelle

Camping Paradis exerce des activités variées et complémentaires :

1. Une offre de franchise sous la marque emblématique et conviviale "Camping Paradis", avec plus de 90 campings adhérents à fin 2022.

2. Des campings en gestion directe pour le compte de municipalités et de propriétaires privés avec plus de 20 campings sous gestion (Alpha Camping).

3. Une plateforme de distribution en ligne sous la marque "MisterCamp".

4. Un organisme de formation d’animateurs pour camping ("CP Academy").

Depuis sa création en 2019, le Groupe a connu un parcours remarquable en devenant la 3ème chaîne de campings en France, notamment grâce à la croissance exceptionnelle du nombre de campings en franchise et en gestion déléguée (approx. 110 début 2023). Il a réalisé un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2022 pour un volume d’affaires des campings franchisés qui atteindra 100 millions d’euros en 2023.

Une entreprise au positionnement unique dans un marché en développement

Le marché français de l’hébergement de plein air est à la fois résilient, en croissance et bénéficie de barrières à l’entrée élevées en raison de la rareté des sites et de la réglementation.

Camping Paradis a développé une offre unique de services et d’expertise opérationnelle à destination des campings de taille moyenne (150 à 250 emplacements), segment profond et encore très fragmenté. Cette offre repose notamment sur la notoriété de « Camping Paradis », qui apporte visibilité et différenciation à des campings indépendants, ainsi que sur une offre de services complète (digitalisation, marketing, yield management, formation des employés, démarche environnementale et sociale…), et à forte valeur ajoutée pour les campings membres de son réseau.

Au-delà de l’offre, Camping Paradis grandit grâce à une équipe de direction de haut niveau emmenée par Olivier Lachenaud, Frédérick Gers et Didier Bourgoin, serial entrepreneurs qui possèdent une expérience longue et réussie dans l’industrie de l’hébergement de plein air.

"Nous sommes ravis de cette opération qui marque le lancement d’une deuxième phase de développement de l’entreprise. Nous avons trouvé chez MBO & Co des interlocuteurs de grande qualité ayant déjà une véritable compréhension de nos marchés et de leurs enjeux. Tous les ingrédients sont maintenant réunis pour nous permettre de poursuivre le développement de l’expérience Camping Paradis que nous souhaitons pouvoir proposer sur l’ensemble des territoires d’attractivité touristique" avancent Olivier Lachenaud, PDG de Camping Paradis, Frédérick Gers, DG de Camping Paradis et Didier Bourgoin, DG d’Alpha Camping.

"Nous avons été impressionnés par la qualité du projet porté par son management et par le développement très rapide de Camping Paradis. MBO & Co déploiera ainsi au profit de Camping Paradis tout son savoir-faire en matière d’opérations primaires dans les sociétés en forte croissance, et mobilisera son expertise pour l’accompagner dans la prochaine phase de son développement. Ceci dans le cadre d’un marché français de l’hébergement en plein air dynamique, en mutation, dont les modes de consommation évoluent, et où chacun doit être en mesure d’accéder à des vacances de qualité, locales et durables" ajoutent Xavier de Prévoisin, Associé chez MBO & Co et Raphaël Lahaye, Directeur chez MBO & Co.