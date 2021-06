Forts de leur succès commun en co-investissement en bureaux Core en France depuis 2018, MAPFRE et des sociétés du groupe Swiss Life mettent en place un nouveau véhicule de co-investissement immobilier paneuropéen. Celui-ci est détenu par Swiss Life et MAPFRE (via plusieurs entités juridiques). Au lancement, ce véhicule de co-investissement détenait des actifs situés en Espagne et en Italie, s’élevant à environ 400 millions d’euros.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Swiss Life Asset Managers et MAPFRE projettent de développer cette plateforme d’investissements paneuropéenne dont le développement devrait porter essentiellement sur des actifs de bureaux Core situés dans les principales villes européennes. MAPFRE est la plus grande compagnie d’assurance multinationale en Amérique latine et l’assureur de référence en Espagne.

Swiss Life Asset Managers, qui couvre toutes les activités de gestion d’actifs du groupe Swiss Life, y compris la gestion d’actifs pour compte de tiers est le leader de la gestion d’actifs immobilière paneuropéenne et gérait 97,5 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre 2020.

MAPFRE a amorcé cette première phase du projet par l’apport d’un immeuble de bureaux emblématique situé à Madrid doublé d’une souscription en numéraire. Trois actifs de bureaux prime situés à Milan apportés par des sociétés du groupe Swiss Life via un fonds italien dans lequel Verti (filiale italienne du groupe MAPFRE) avait préalablement pris une participation, viennent compléter ce partenariat dont le volume global est d’environ 400 millions d’euros.

Les deux partenaires sont convaincus que les bureaux Core représentent une opportunité prometteuse dans le monde post-Covid. Cette opération-transaction s’inscrit dans la stratégie de MAPFRE de diversifier son portefeuille en Europe et d’augmenter ainsi progressivement ses investissements immobiliers.

D’autres investissements sont prévus, l’objectif étant de développer rapidement le partenariat et d’investir de manière significative en Allemagne, en Italie, au Bénélux, en Espagne et au Royaume-Uni sur opportunité.

Pour ce projet, MAPFRE est en charge de la gestion des actifs situés en Espagne, à travers ses filiales MAPFRE Inversión - conseiller en investissement - et SERVIMAP le gestionnaire immobilier. Swiss Life Asset Managers France assurera, pour sa part, la gestion des actifs situés en dehors de l’Espagne.

Les sociétés des groupes MAPFRE et Swiss Life sont des investisseurs institutionnels de long terme. Sur cette opération, les sociétés du groupe Swiss Life ont été conseillées par la société Philinx.

Ce second projet entre les groupes MAPFRE et Swiss Life s’ajoute au véhicule de co-investissement mis en marché en France fin 2018, et qui représentait à fin décembre 2020 près de 376 millions d’euros d’encours reposant sur dix actifs de bureaux prime situés à Paris et région parisienne.