MAIF, assureur militant engagé depuis 20 ans en tant qu’investisseur responsable, et Eiffel Investment Group, gérant d’actifs indépendant pionnier de la dette privée à impact, s’allient pour lancer MAIF Dette à Impact, un fonds dédié au financement d’entreprises françaises et européennes s’engageant en faveur de la transition écologique et inclusive.

Un fonds de dette privée à impact, dédié à MAIF, classifié Article 9 au sens de la réglementation SFDR et labellisé Luxflag ESG pour financer des entreprises s’engageant en faveur de la transition écologique et inclusive

Un fonds Evergreen, d’une taille initiale de 120 M€, permettant d’accompagner les entreprises dans la longue durée

Une commission de gestion indexée à la hausse et à la baisse sur les objectifs d’impact du fonds, mis en place sous l’impulsion de MAIF

Des Covenants d’Impact® viendront majorer ou minorer le coût de la dette pour les entreprises financées

MAIF, l’une des toutes premières sociétés à mission françaises, a placé au cœur de ses engagements la construction d’une société plus solidaire, la transition écologique et le développement de modèles d’entreprises engagées dans la recherche d’impacts positifs. Dans la continuité de ces objectifs, MAIF a choisi de confier à Eiffel Investment Group la gestion d’un fonds de dette privée avec pour objectif de générer, mesurer et suivre l’impact tangible des investissements de ce fonds.

« Pour nous, qui souhaitons nous engager durablement sur des projets à impact positif, il est primordial de mesurer l’impact réel de nos investissements. En inventant les Covenants d’Impact® qui placent les critères extra-financiers au même plan que les critères financiers, Eiffel Investment Group a établi un nouveau standard en matière de dette à impact et c’est ce qui nous a convaincus d’avancer ensemble dans le lancement de ce fonds, » déclare Carole Zacchéo, Directrice des Investissements et des Placements du groupe MAIF.

Depuis 2019, Eiffel Investment Group porte en effet une approche pragmatique de l’investissement responsable qui connaît un intérêt croissant tant auprès des investisseurs que des entreprises souhaitant consolider leurs efforts en matière de gouvernance et intensifier leur démarche sociétale et environnementale.

Des piliers fondamentaux pour un engagement durable et mesurable

Dans chaque financement, la démarche d’Eiffel Investment Group s’appuie sur les trois piliers de l’impact que sont (i) l’intentionnalité qui caractérise la volonté de l’investisseur de générer un bénéfice environnemental ou social (ii) l’additionalité qui vise à générer une contribution positive supplémentaire grâce au financement mis en place et (iii) la mesure de l’impact sur la base des objectifs annoncés.

Pour soutenir et concrétiser cette démarche, Eiffel Investment Group met en place des outils innovants et engageants. Sur le fonds MAIF Dette à Impact, les Covenants d’Impact® amèneront à majorer ou minorer le coût de la dette pour les entreprises financées en fonction de leur performance sur des critères environnementaux et sociaux. De la même manière, d’une volonté commune, MAIF et Eiffel Investment Group ont mis en place des commissions de gestion majorées ou minorées selon l’atteinte de critères de performance extra-financiers. C’est un nouveau moyen d’aligner les intérêts de tous dans un objectif commun de maximisation de l’impact.

Une taille initiale de 120 M€ pour accompagner la transition écologique et inclusive

Géré au sein du programme Eiffel Impact Debt, MAIF Dette à Impact entre dans la catégorie des fonds classifiés « Article 9 » au sens de la réglementation SFDR et il est labélisé Luxflag ESG.

Le fonds a pour objectif d’investissement durable la transition écologique et inclusive, avec un focus particulier sur la réduction des émissions carbone, l’emploi des personnes en situation de handicap et la promotion de la parité. L’audit annuel des objectifs d’impact sera réalisé par un tiers indépendant EthiFinance.

Eiffel Investment Group a par ailleurs noué un partenariat avec Carbon4 Finance lui permettant de compléter et d’harmoniser les données climat de ses participations pour aboutir notamment au calcul de la température du portefeuille.

Une force de frappe décuplée par la plateforme Dette à Impact d’Eiffel Investment Group

MAIF Dette à Impact intègre la plateforme de dette privée corporate d’Eiffel Investment Group qui totalise aujourd’hui 2,3 milliards sous gestion (engagements non appelés inclus).

« Notre mission d’investisseur responsable est ancrée dans nos statuts et nous avons démontré notre capacité à développer des stratégies générant des impacts positifs sur l’environnement et la société, faisant d’Eiffel un leader de l’investissement à impact. Nous disposons d’un large dealflow que nous ouvrons à MAIF Dette à Impact, avec la volonté d’intervenir sur des opérations d’un montant compris entre 10 et 100 M€ avec les autres fonds que nous gérons » commente Antoine Maspétiol qui dirige l’équipe de dette privée corporate d’Eiffel Investment Group composée d’une douzaine de collaborateurs.

Le fonds sera géré par cette équipe pionnière en matière de financements à impact. Au cours de ces trois dernières années, les équipes de dette privée d’Eiffel Investment Group ont investi près de 1,5 Mds€ et mis en place une centaine de Covenants d’Impact® afin d’accompagner durablement le développement de près d’une soixantaine de PME et ETI européennes.