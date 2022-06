Florian aura la charge d’accompagner les clients des banques privées et de détail, les « family offices » et les conseillers en gestion de patrimoine dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône Alpes. Il est basé à Aix-en-Provence et reportera à Adrien Barbanchon, Directeur Commercial et Distribution France.

Florian Lelong, 40 ans, rejoint M&G après avoir été Responsable de la gestion d’actifs au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine SEFIMA. Florian a démarré sa carrière à la Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB) où il est resté pendant 7 ans et est titulaire d’un Master d’ingénierie financière de l’ESLSCA Business School Paris.

Adrien Barbanchon, 40 ans, est nommé Directeur Commercial et Distribution pour la France. Il dirigera une équipe de quatre personnes, laquelle comprend également Anne-Charlotte Decoux et Marianne Le Bellego, en charge des relations avec les banques, les « family offices » et les CGP dans l’ensemble de l’hexagone. Adrien reportera directement à Brice Anger, Directeur Général de M&G France.

Brice Anger, Directeur Général - M&G France, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Florian au sein de l’équipe. Cette nomination témoigne de l’importance que M&G continue d’attacher au marché français. Par ailleurs, la connaissance approfondie qu’a Adrien des clients des banques privées et des CGPI, ainsi que sa solide expertise du marché français, vont contribuer à développer davantage les partenariats que notre équipe a su établir au cours des dernières années ».

Depuis l’ouverture de son bureau à Paris il y a 15 ans, M&G a noué des relations privilégiées avec des clients privés et des clients institutionnels en France et compte aujourd’hui plus de 30 personnes sur le terrain, dont des gérants de portefeuille et des professionnels de l’origination et de la gestion d’actifs pour M&G Real Estate, Paris étant le siège et le plus important marché de l’équipe en charge de l’immobilier européen.