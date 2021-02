M&G plc annonce que son véhicule With-Profits, dont l’encours s’élève à 136 milliards de livres sterling, va allouer jusqu’à 5 milliards de livres sterling à des entreprises privées travaillant à la création d’un monde plus durable.

Pour remplir cette nouvelle mission, M&G a créé une nouvelle équipe d’investissement internationale, baptisée Catalyst, répartie entre Londres, Singapour, New York et Bombay. Cette équipe, composée de 25 professionnels, peut investir dans des crédits privés, des actifs réels et financiers et des fonds de capital-investissement. Elle peut ainsi adapter les capitaux apportés en fonction de la nature et du stade de développement de l’entreprise concernée et lui offrir un soutien continu tout au long de sa croissance.

Grâce aux ressources existantes, les projets d’investissement à venir comprennent le financement de PME et de particuliers, comme la microfinance et les créances commerciales, le financement d’actifs et de programmes de développement, comme des logements abordables et l’énergie issue de la valorisation des déchets, ainsi que des investissements technologiques ayant un objectif social ou environnemental.

Selon John Foley, Directeur général de M&G plc : « De plus en plus de clients souhaitent contribuer à changer les choses grâce à des investissements durables, tout en recherchant des revenus financiers intéressants pour leur retraite. Les opportunités les plus intéressantes pour y parvenir se trouvent pour la plupart parmi les actifs privés : des entreprises et des plateformes, nouvelles ou existantes, qui ne sont pas cotées en bourse. M&G est un investisseur de premier plan pour ces entreprises et peut donc avoir une influence bien plus grande sur leur croissance et leur durabilité que nous ne pourrions le faire sur les marchés cotés ».

Comment Catalyst entend faire la différence

Catalyst fera partie de la division « Actifs privés et alternatifs » de M&G. Avec plus de vingt ans d’expérience dans l’investissement en actifs privés, M&G gère déjà plus de 65,5 milliards de livres sterling en crédit privé, en capital-investissement et en immobilier pour le compte des assurés de Prudential et de clients externes.

Grâce à son expertise et à son historique en matière d’actifs privés, l’équipe de Catalyst recherchera des opportunités partout dans le monde pour investir dans des entreprises non cotées qui, autrement, auraient du mal à trouver les capitaux nécessaires à leur développement et à leur croissance.

Catalyst se concentrera sur un large éventail d’impacts, allant de la gestion des risques ESG à l’impact positif en faveur des groupes vulnérables. L’équipe utilisera le cadre de classification des investissements de l’Impact Management Project pour classer les opportunités potentielles en trois catégories : 1. ESG - les entreprises ou les actifs qui agissent pour éviter les préjudices ; 2. Durables - ceux qui bénéficient aux parties prenantes en générant des résultats positifs pour les individus et la planète ; et 3. Impact - ceux qui apportent des solutions aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Le filtrage visant à garantir que les entreprises agissent de manière à éviter les préjudices sera basé sur les critères déjà établis pour tous les fonds ESG de M&G, qui excluent des secteurs tels que les jeux de hasard, le tabac et les armes controversées. Le filtrage positif se fera au moyen de la grille de notation ESG propriétaire de M&G, basée sur les normes internationales du SASB, et du cadre de référence du triple « I » pour les investissements à impact.