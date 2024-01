Kelly sera en charge de poursuivre la croissance des activités en France, un marché prioritaire pour M&G qui cherche à renforcer sa présence sur les marchés wholesale et institutionnels, segments sur lesquels les clients sont de plus en plus nombreux à rechercher l’expertise de M&G en matière de taux, d’actions ou sur les marchés privés, une division dont les encours s’élèvent à 86 milliards d’euros. De nationalité française, Kelly reste basée à Paris et continue d’être rattachée à Neal Brooks, Directeur Monde des Produits et de la Distribution chez M&G.

Après avoir rejoint l’entreprise en 2014, Kelly a été nommée, en 2018, Directrice Générale de M&G en Belgique et au Luxembourg, où nous gérons actuellement 2,5 milliards d’euros d’actifs. Nommée Directrice adjointe de la France depuis 2021, elle a également joué un rôle déterminant dans l’élaboration et la mise en œuvre de la proposition ESG pour les clients au cours des trois dernières années.

Kelly remplace Brice Anger, qui a décidé de quitter M&G après une carrière de 16 ans au sein de la société.

Neal Brooks, Directeur Monde des Produits et de la Distribution chez M&G : « Je suis ravi de promouvoir une dirigeante aussi talentueuse au sein de M&G. Kelly a une parfaite compréhension des besoins de nos clients et de la manière dont nos solutions d’investissement peuvent y répondre, qui sera déterminante pour le développement de nos partenariats et de notre réseau de distribution en France.

Au cours des dix années passées chez M&G, Kelly a su placer les clients au centre de tous les efforts en matière de distribution, faisant preuve d’une très bonne vision commerciale et d’un engagement sans faille. Le marché français présente selon nous un fort potentiel de croissance et je suis impatient de travailler avec Kelly dans ses nouvelles fonctions.

Je tiens également à remercier Brice pour sa contribution significative à la croissance de nos activités en France, où nous gérons actuellement plus de 4,5 milliards d’actifs et où il a joué un rôle essentiel au développement de relations avec certains des clients les plus stratégiques du pays. Il nous quitte avec nos remerciements et nous le souhaitons le meilleur pour la suite ».

Kelly Hébert, Directrice Générale France chez M&G, ajoute : « Je suis très heureuse de prendre la direction des activités de M&G en France, un marché auquel je suis très attachée et pour lequel je vois des opportunités des croissance durables. Notre capacité à fournir des solutions sur mesure, combinée à nos capacités d’investissement uniques et notre expertise reconnue sur les classes d’actifs, nous permettent d’être bien positionnés pour développer des partenariats stratégiques à long terme avec nos clients actuels et futurs en France. »

Kelly Hébert

Kelly a rejoint l’entreprise en 2014. Elle a été nommée Directrice Générale de M&G en Belgique et au Luxembourg en 2018 et Directrice adjointe de la France en 2021. Elle est également responsable mondiale du développement ESG chez M&G, un domaine dans lequel elle a joué un rôle déterminant à l’élaboration de notre proposition ESG pour les clients. Kelly a rejoint M&G après avoir travaillé à La Financière de L’Echiquier, où elle dirigeait les activités de vente et de marketing en Belgique et au Luxembourg. Kelly est titulaire du titre de CFA, certifiée par l’AMF, et titulaire d’un Master of Science en marketing international et développement commercial de la SKEMA Business School ainsi que d’un Bachelor Honours of Business Administration de l’University of South Wales.