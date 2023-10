M&G plc, leader international de l’épargne et de l’investissement, annonce la nomination de Kathy Ryan au poste de Chief Sustainability Officer.

Elle sera en charge de diriger la stratégie de développement durable du groupe : ancrer le développement durable à toutes les échelles de l’entreprise et contribuer à susciter des changements positifs concrets en agissant comme un investisseur responsable de long terme.

Kathy rejoint M&G après avoir occupé le poste de responsable de l’investissement responsable chez Irish Life Investment Management (ILIM). Chez ILIM, Kathy a constitué et dirigé une équipe de spécialistes ESG afin de faire progresser l’intégration et la gestion ESG dans toutes les classes d’actifs. Elle a également renforcé les bonnes pratiques en matière de développement durable dans l’ensemble du secteur et a présidé le réseau CDP Irlande, lancé la 30% Investor Initiative Ireland on Diversity et a contribué au plan d’action climatique irlandais.

Kathy possède une grande expérience en matière d’investissement durable, ayant fondé une société de recherche et d’analyse des investissements ESG, Global Green Investments, qui a conseillé des clients tels que la Banque mondiale, la Commission européenne et le gouvernement britannique.

Elle entrera en fonction le 13 novembre et rapportera à la Chief Financial Officer de M&G, Kathryn McLeland.

Kathryn McLeland, Chief Financial Officer de M&G plc, déclare : « Je suis ravie d’accueillir Kathy chez M&G. La profondeur de son expertise technique et la richesse de son expérience dans le domaine de l’investissement responsable font d’elle la personne idéale pour faire avancer notre stratégie de développement durable. »

Kathy Ryan, nouvelle Chief Sustainability Officer, ajoute : « Notre industrie a un rôle considérable à jouer en matière de développement durable. Grâce à une gestion responsable des actifs, des retraites, de la prévoyance et de l’épargne, M&G est en mesure de contribuer considérablement au développement de solutions d’investissement durables à long terme et de continuer à développer des initiatives existantes telles que PruFund Planet et sa stratégie d’investissement Catalyst. Je me réjouis de travailler avec mes collègues pour développer les capacités existantes de M&G et faire progresser son approche au développement durable. »