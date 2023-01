Joseph sera responsable de toutes les activités d’investissements, y compris les stratégies actions, obligataires, diversifiées, actifs privés et alternatifs, ainsi que de la distribution, des opérations et du développement et l’offre de produits au sein de l’activité de gestion d’actifs.

Doté de 30 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, les services financiers et le conseil, Joseph vient de Natixis Investment Managers où il a occupé le poste de Directeur de la Distribution et des Solutions d’Investissement pour la région EMEA, APAC et LATAM et celui de Directeur Monde des Opérations. Auparavant, Joseph a travaillé pendant 13 ans chez AXA Investment Managers, où il a occupé différents postes de direction, notamment en tant que Directeur Général des Opérations, Directeur Général des Marchés et de la Stratégie d’Investissement et Directeur du Développement Commercial pour l’Europe du Sud et le Moyen-Orient.

Joseph rejoindra la société en mars 2023 et deviendra membre du comité exécutif de M&G, sous la responsabilité du Directeur Général, Andrea Rossi. Il succède à Jonathan (Jack) Daniels qui, en juillet 2022, avait annoncé son intention de prendre sa retraite après 21 ans de carrière dans l’entreprise.

Cette nomination est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Andrea Rossi, Group Chief Executive, M&G plc a déclaré : « La mission de M&G est d’aider ses clients à gérer et à faire croître leur épargne et leurs investissements de manière responsable. Joseph apporte à M&G une grande compréhension des besoins des clients et de leur évolution dans des conditions économiques changeantes. Il dispose d’une solide expérience de conduite de projets stratégiques en matière d’investissement, et je suis convaincu que sa vision commerciale et son leadership contribueront à davantage de valeur pour les clients et autres parties prenantes de M&G ».

Joseph Pinto, prochain Chief Executive Officer pour la division de gestion d’actifs, M&G plc, a commenté : « L’étendue des activités de gestion d’actifs de M&G, combinée à la solidité de son bilan, ont contribué depuis longtemps à fournir des solutions innovantes aux clients. Je suis impatient de diriger leurs équipes d’investissement afin de faire progresser la croissance internationale et le plan de développement durable de M&G, tout en assurant d’excellents résultats à nos clients. »