M&G Investments annonce que le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2 a levé 440 millions d’euros au cours d’une période de souscription de six semaines, auprès d’investisseurs européens à la recherche d’une expertise de qualité sur les marchés obligataires.

Le fonds, lancé le 7 novembre dernier par l’équipe Public Fixed Income de M&G (126 milliards d’euros d’actifs sous gestion [1]), est conçu pour saisir l’une des opportunités les plus intéressantes des dix dernières années sur les marchés crédit. Il s’agit d’une stratégie obligataire diversifiée à court terme et à échéance fixe qui vise à obtenir des rendements attrayants dans un contexte d’inversion des courbes des taux souverains, en investissant principalement dans des obligations d’entreprises investment grade en euros.

Neal Brooks, Responsable mondial des produits et de la distribution chez M&G, commente : « Le succès de cette stratégie démontre notre capacité à répondre au bon moment à une opportunité de marché particulièrement intéressante pour nos clients. Cette stratégie permet d’obtenir des rendements attrayants sur les marchés du crédit sans avoir à recourir à des échéances longues. Ce succès réside dans la longue expérience de M&G en matière de gestion active du crédit et dans nos solides capacités de recherche portées par l’une des équipes d’analystes de crédit les plus importantes et les plus expérimentées d’Europe ».