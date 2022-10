Rodolphe a rejoint le bureau de Paris le 15 septembre, sous la responsabilité d’Audrey Tournereau, Directrice de la Gestion d’Actifs pour la région.

Sur ce poste nouvellement créé, Rodolphe aura pour mission de contribuer à la performance des actifs grâce à une gestion active des opérations de restructuration existantes et futures, et de renforcer l’intégration des critères environnementaux sociaux et de gouvernance (ESG) dans les différents projets pour le compte des stratégies européennes de la société. Cela comprend notamment la gestion d’actifs du fonds core M&G European Property Fund et du fonds long income M&G European Secured Property Income Fund, dont les encours s’élèvent respectivement à 5,5 milliards d’euros et 700 millions d’euros à fin juin 2022.

Avant de rejoindre M&G Real Estate, Rodolphe a passé 15 ans chez Bouygues Bâtiment IDF - Rénovation Privée où il a occupé différents postes en qualité de Chargé d’Affaires et de Chef de Service commercial. Il est diplômé du Master 2 Ingénierie Immobilière de l’Université de Paris Ouest en association avec la Fondation PALLADIO.

S’exprimant au sujet de cette nomination, Audrey Tournereau, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Rodolphe dont les compétences contribueront à approfondir significativement le savoir-faire de l’équipe. En plus d’accroître notre capacité à gérer des opérations de grande envergure, il participera à créer de la valeur en améliorant la performance environnementale de nos actifs, conformément à notre engagement de neutralité carbone d’ici 2050. Une meilleure gestion des risques environnementaux nous permettra d’assurer la pérennité de nos actifs afin d’attirer et de fidéliser les locataires ».

Marc Reijnen, Directeur des Investissements et de la Gestion d’Actifs chez M&G Real Estate : « Gage de notre volonté de continuer à renforcer notre activité en Europe, nous avons aussi récemment annoncé les nominations de Diego Laguia et de Derya Monshi en tant qu’Asset Managers en Espagne et en Allemagne. Ces nominations contribuent toutes à renforcer considérablement notre expérience et la croissance de M&G Real Estate en Europe."

Le bureau français de M&G Real Estate compte aujourd’hui 11 personnes gérant plus de 1,9 milliard d’euros [1] dans les secteurs de l’immobilier de bureau, logistique, commercial et résidentiel pour les marchés français, belge, luxembourgeois et irlandais.