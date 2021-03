Rattaché à Marc Reijnen, responsable de l’investissement immobilier et la gestion d’actifs pour l’Europe continentale, Antonin Prade, 43 ans, a rejoint le bureau parisien de M&G Real Estate en 2017 en tant que Directeur des investissements Europe pour le compte du fonds M&G European Secured Property Income Fund lancé en 2015, au sein de l’équipe « long income » de M&G, dont l’encours s’élève à 7,2 milliards de livres sterling. Il continuera d’assurer ce rôle en plus de ses nouvelles fonctions.

Antonin interviendra en particulier sur le marché français qui continue d’offrir de très bonnes opportunités d’investissement et demeure un marché stratégique pour M&G Real Estate, comme l’illustre la transaction dans l’opération « 4 septembre » réalisée en joint-venture dans le cadre du mandat dédié d’un client asiatique. Antonin aura notamment pour mission d’identifier des investissements potentiels pour le fonds M&G European Property Fund (encours de 4,1 milliards d’euros), en assurant une diversification accrue en faveur des secteurs résidentiel et logistique.

S’exprimant au sujet de cette nomination, Marc Reijnen a déclaré : « Grâce à de solides références dans tous les domaines de l’immobilier et à son excellente connaissance des différentes classes d’actifs et juridictions, je suis convaincu qu’Antonin continuera à identifier des actifs immobiliers de grande qualité et à accroître notre activité sur la région, tout en créant de la valeur à long terme pour nos clients ».

Le portefeuille de M&G Real Estate géré par le bureau français présente un encours de 1 milliard d’euros, réparti dans les secteurs des bureaux, de la logistique, des commerces de détail et de l’immobilier résidentiel. Le siège européen est basé à Paris et d’autres bureaux sont implantés à Francfort, Madrid, Amsterdam, Stockholm et Milan.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement et le conseil en en immobilier, Antonin a participé à plusieurs transactions complexes en Europe continentale. Avant de rejoindre M&G Real Estate en 2017, il a été European Portfolio Manager, en charge de l’investissement en Allemagne, puis Fund Manager chez Standard Life Investments. Antonin est diplômé de HEC Paris) et de Sciences-Po Paris. Depuis 2009, il est également chargé d’enseignement à Sciences-Po Paris.