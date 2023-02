M&G Investments étoffe son équipe de distribution en France avec la nomination de Julien Mancini (27 ans) au poste de Responsable Distribution, démontrant l’engagement à long terme du groupe envers ses clients français. La mission de Julien consistera à développer la clientèle des banques privées et de détail, des family offices et des conseillers financiers indépendants pour la région Sud-Ouest. Il sera basé à Paris et rattaché à Adrien Barbanchon, Directeur Commercial Distribution pour la France.

Apres avoir travaillé successivement chez CIC et Pictet sur des postes de conseils en gestion de patrimoine et d’analyse fiscale, Julien occupait plus récemment le poste de Sales Support chez Scor Investment Partners puis chez Allianz Global Investors, avant de rejoindre M&G. Julien est diplômé de Skema Business School avec un MSc Financial Markets & Investments et de l’Université de Lorraine à Nancy avec un Master en ingénierie financière, et dispose de la qualification CAIA.

Brice Anger, Directeur Général de M&G France, a déclaré à propos de cette nomination : « En un peu plus de 15 ans de présence en France, M&G s’est forgée une solide réputation auprès de notre clientèle française grâce à la performance de ses solutions d’investissement mais aussi à la qualité de son équipe de distribution. La France est un marché important pour M&G et nous sommes ravis de renforcer nos capacités avec l’arrivée de Julien pour continuer à consolider encore davantage nos partenariats et toujours mieux servir l’intérêt de nos clients. »

Apres les récentes nominations de Marianne Le Bellego et de Florian Lelong en 2022, l’équipe de distribution dédiée au marché de la gestion privée en France comptera désormais cinq personnes dont un Sales support. M&G a noué des relations privilégiées avec des clients distributeurs et des clients institutionnels en France et compte aujourd’hui plus de 30 personnes sur le terrain.

La France est un marché stratégique pour l’activité de M&G qui est présent sur 10 marchés en Europe continentale, soit plus de 200 personnes sur le terrain, dont des professionnels de l’investissement, de la distribution, des équipes juridiques, de conformité, de marketing et de communication.