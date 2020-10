Lyxor annonce la réduction du Total des Frais sur Encours du Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF de 0,30% à 0,22% par an, ce qui en fait désormais le moins cher sur cette exposition en Europe.

Cette réduction découle d’une économie d’échelle résultant de la fusion entre les gammes Lyxor ETF et ComStage l’an dernier. Cet ETF affiche un total d’actifs sous gestion de 1,3 milliard d’euros [1].

L’indice Nasdaq-100 est composé des 100 principales valeurs non financières américaines et internationales selon leur capitalisation boursière. Les actions technologiques représentent plus de 47% de l’indice [2].

Chanchal Samadder, Responsable de la Stratégie Produit chez Lyxor ETF, commente : « Grâce à cet ETF, les investisseurs peuvent investir dans certaines des entreprises les plus innovantes au monde de manière simple, transparente et peu coûteuse. »