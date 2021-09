Alors que le nombre de sociétés se fixant des objectifs de neutralité carbone augmente considérablement, les entreprises qui cherchent à financer la transition et qui opèrent dans des secteurs pouvant investir dans des projets et des actifs éligibles se tournent de plus en plus vers le marché des Green Bonds. Les entreprises se taillent la part du lion dans les émissions d’obligations vertes, avec près de 60 % des nouvelles émissions depuis le début de l’année [1].

Avec des frais sur encours de 0,20 % et une réplication physique, le Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF a été coté sur Euronext le 24 août et aujourd’hui sur Xetra, London Stock Exchange et Borsa Italiana. L’ETF réplique l’indice Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR, représentatif de la performance des obligations d’entreprises vertes notées « Investment Grade », libellées en euros et dollars et conformes aux critères de la Climate Bonds Initiative [2].

Avec ce lancement, Lyxor offre désormais la gamme d’ETF Green Bonds la plus large du marché européen, un segment sur lequel il a toujours joué un rôle pionnier, avec notamment le lancement du premier et plus grand ETF sur les obligations vertes au monde en 2017, et du premier ETF au monde répliquant les obligations vertes souveraines de la zone euro en juillet dernier. Les ETF présentent divers risques décrits ci-après, notamment celui de perte en capital.

Philippe Baché, Responsable de la Gamme Obligataire ETF chez Lyxor Asset Management, commente : « Avec le lancement de ce nouvel ETF sur les obligations vertes d’entreprises, Lyxor offre aux investisseurs une gamme d’ETF Green Bonds – globaux, souverains et d’entreprises – complète, leur permettant de choisir l’ETF sur les obligations vertes le plus adapté à leurs besoins d’investissement, et leur donnant un moyen simple d’agir pour le climat et d’effectuer la transition de leurs portefeuilles obligataires vers une économie plus durable ».