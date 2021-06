Les huit ETF Lyxor Climat répliquant les indices S&P Paris-Aligned Climate (PAB) et MSCI Climate Change (CTB), conçus pour répondre à la réglementation européenne, détiennent une part de marché de 30% [2].

Lyxor a été en mars 2020 le premier fournisseur d’ETF européen à lancer un écosystème complet d’ETF prenant en compte les objectifs de l’Accord de Paris qui visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C sans dépassement ou avec un dépassement limité par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle.

Dans un contexte où les flux vers les ETF ESG battent tous les records en Europe, les ETF Climat s’installent dans les allocations des investisseurs institutionnels soucieux de décarboner leurs portefeuilles et de contribuer à la réduction des émissions. Les indices climat labellisés permettent d’exploiter une multitude de données climatiques de manière transparente et efficiente en termes de coût. Avec les indices PAB et CTB à haute valeur ajoutée sur lesquels sont indexés les ETF Lyxor, les investisseurs peuvent réduire l’intensité carbone moyenne de leur portefeuille d’au moins 7% par an.

Arnaud Llinas, Responsable de la Gestion Indicielle et ETF de Lyxor Asset Management, commente : « Depuis un an, on assiste à la prise de conscience graduelle par les investisseurs institutionnels que les ETF Climat peuvent être un instrument de choix pour lutter contre le réchauffement de la planète, car ils permettent de réorienter les capitaux à grande échelle vers des investissements bas carbone, dans un cadre scientifique et transparent. Nous sommes convaincus que les ETF Climat, par leur accessibilité et leurs frais réduits, ont également vocation à démocratiser l’investissement climat auprès des investisseurs retail, permettant ainsi à ce marché de devenir une composante fondamentale des portefeuilles comme le sont les ETF ESG ».

Lyxor met le climat au cœur de sa stratégie et se positionne comme le fournisseur d’ETF de référence sur les indexations climat en ayant lancé le premier ETF Green Bond au monde en 2017, le plus important de sa catégorie avec 560 millions d’euros d’encours sous gestion [3]. La plupart des capitaux levés par les obligations vertes sous-jacentes de l’ETF financent des projets visant à lutter contre le changement climatique. Plus récemment cette année, Lyxor a publié la mesure des températures de 150 de ses ETF, permettant ainsi aux investisseurs d’évaluer l’impact de leurs portefeuilles sur le réchauffement climatique et de réorienter leurs capitaux vers une économie bas-carbone.