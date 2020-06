Premier ETF lancé sur les Green Bonds en février 2017 et répliquant l’indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG, cet ETF est investi dans des obligations vertes de qualité Investment Grade libellées en euros et dollars américains. Ces obligations sont émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, entreprises, banques et banques de développement pour financer des projets ou actifs présentant un bénéfice pour l’environnement dans des domaines variés comme les énergies propres, l’efficience énergétique des constructions, les transports ou l’eau. Les obligations vertes éligibles à l’indice sont approuvées de façon indépendante par la Climate Bonds Initiative. Elles doivent financer des activités définies par la Climate Bond Taxonomy, et respecter les critères des Climate Bonds Standards.

L’ETF a obtenu le label Greenfin, créé fin 2015 par le ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire pour garantir la qualité verte des fonds d’investissements. Cet ETF est emblématique de l’engagement de Lyxor en faveur de la transition énergétique, encore renforcé à travers le lancement récent du premier écosystème d’ETF Climat conçus pour répondre aux nouvelles normes de la Commission Européenne et répondant aux ambitions de l’Accord de Paris en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Au total, Lyxor gère aujourd’hui une gamme d’ETF ESG de plus de 2 milliards d’euros d’encours [2].

Le contexte actuel marqué par le Covid-19 et une forte volatilité des marchés a conforté les investisseurs dans leur conversion à l’investissement durable. Ainsi, les ETF ESG ont levé en Europe 1 milliard d’euros au plus fort de la crise des marchés en mars, et plus de 10 milliards d’euros à fin mai [3]. Ces investissements, qui ne répondent pas à des schémas d’allocation tactique à court terme, tendent à être logés dans les poches stables des portefeuilles et reflètent un changement structurel à l’œuvre parmi toutes les typologies d’investisseurs.

Les émissions d’obligations vertes suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs souhaitant accélérer la transition écologique de leur portefeuille. Selon la Climate Bonds Initiative, les émissions d’obligations vertes pourraient atteindre 350 milliards de dollars d’ici fin 2020, en nette hausse par rapport aux 257,7 milliards de dollars de 2019 [4].

François Millet, Responsable ESG, Stratégie et Innovation de Lyxor ETF, commente : « Chez Lyxor, nous avons fait le choix il y a plus de dix ans de placer l’investissement socialement responsable au cœur de notre stratégie d’investissement. Nous sommes persuadés que les ETF peuvent aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs dans le domaine environnemental. Les ETF se veulent par nature transparents, simples et basés sur les données, autant de caractéristiques cohérentes avec les priorités ESG. Nous sommes fiers qu’un produit aussi innovant que notre ETF Green Bond ait atteint en trois ans 300 millions d’euros sous gestion ».

Le Lyxor Green Bond UCITS ETF est coté sur les principales places boursières européennes [5] et affiche des frais sur encours de 0,25%.