Lyxor ETF fait ainsi de la croissance des encours sous gestion de ces trois piliers une priorité stratégique pour 2021.

Dans ce but, Lyxor ETF entend en 2021 :

• Doubler ses encours ESG et devenir le fournisseur d’ETF de référence sur les indexations Climat

Lyxor vise le doublement de ses encours ETF ESG à 10 milliards d’euros d’ici à fin 2021 par rapport à 2020, après une croissance du même ordre l’an dernier, sur fond de collecte record pour les ETF ESG qui ont représenté en 2020 plus de la moitié des flux du marché européen. A cette fin, Lyxor ETF va basculer plusieurs de ses ETF sur des indices ESG équivalents, afin de répondre aux demandes de ses clients en proposant une alternative ESG simple aux indices historiques par capitalisation boursière. Lyxor poursuit également une politique ambitieuse de labellisation de ses fonds et vise pour 2021 l’obtention du label « ISR » pour l’ensemble de sa gamme d’ETF ESG, soit une trentaine de fonds. A fin février, les encours des ETF ESG gérés par Lyxor atteignaient 6,5 milliards d’euros [1].

Fidèle à son rôle de pionnier créant de nouvelles frontières dans la gestion passive, Lyxor ETF a été l’an dernier le premier fournisseur d’ETF au monde à proposer un écosystème complet d’ETF alignés sur les Accords de Paris et la neutralité carbone en 2050. L’intérêt pour les indices climat, qui touche d’ores et déjà toutes les allocations régionales (notamment actions européennes et américaines) et les indexations globales à travers des flux provenant de typologies diverses d’investisseurs institutionnels (assureurs, fonds de pension, gérants d’actifs), est appelé à grandir, notamment sous l’effet d’une réglementation européenne toujours plus prescriptive. C’est pourquoi Lyxor ETF envisage en 2021 de renforcer sa gamme d’ETF Climat en l’étendant à la classe d’actifs obligataire et d’étoffer son offre en matière d’ETF Green Bonds, qui s’affirment aussi comme des véhicules de choix en matière d’investissement climatique. Au total, Lyxor gère aujourd’hui près de 1,5 milliard d’euros dans des ETF favorisant l’action pour le climat [2].

• Compléter sa gamme d’ETF thématiques pour capter les nouvelles tendances du monde post-Covid

Après le succès rencontré par sa gamme d’ETF sur les « Megatrends » lancée l’an dernier en partenariat avec le fournisseur d’indices MSCI – plus de 700 millions d’euros d’encours collectés en moins d’un an – Lyxor entend compléter cette gamme pour permettre aux investisseurs notamment patrimoniaux de placer leurs capitaux sur les entreprises appelées à bénéficier des ruptures technologiques, économiques ou sociétales caractérisant le monde post-Covid, à travers des véhicules simples et peu coûteux. Après le lancement en 2020 de 5 ETF sur les « mégatendances » - croissance de l’économie numérique (Digital Economy), les technologies de rupture (Disruptive Technology), changement urbain et mobilité du futur (Future Mobility), villes intelligentes (Smart Cities) et habitudes de consommation des Millennials (génération Y), Lyxor souhaite capitaliser sur la croissance des technologies de rupture dans divers domaines comme la santé et les « Clean Tech ».

• Accélérer le développement de sa gamme Core

Lancée en 2017 avec des frais sur encours parmi les plus bas d’Europe, la gamme Core de Lyxor constitue le socle de l’offre de Lyxor ETF et rencontre un vif appétit de la part des investisseurs patrimoniaux soucieux d’optimiser l’efficience de leurs investissements dans une optique d’épargne de long terme. Lyxor compte poursuivre la diversification de cette gamme à travers plusieurs initiatives cette année, dont l’enrichissement du segment fixed income, notamment à travers de nouveaux produits sur l’inflation et sur de nouvelles zones géographiques. Le Lyxor ETF Core sur les obligations américaines indexées sur l’inflation atteint aujourd’hui 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion [3] .

Reflétant la priorité donnée à la croissance des encours de ces trois piliers stratégiques, Lyxor envisage également d’adapter le reste de son offre à travers une gamme plus resserrée, en adéquation avec les besoins d’investissement et d’épargne à long terme de ses clients.

« De briques d’allocation tactiques pour investisseurs institutionnels, les ETF sont devenus des instruments d’épargne accessibles à une gamme plus large d’investisseurs avec un horizon d’investissement de long terme. Le recentrage que nous opérons cette année, ancré dans les préoccupations des investisseurs pour leur futur – économie bas carbone, nouvelles thématiques du monde post-Covid et rentabilité à long terme de leurs placements – reflète cette évolution en profondeur du marché des ETF », commente Arnaud Llinas, Responsable ETF et Gestion Indicielle de Lyxor Asset Management.