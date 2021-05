Il sera également en charge de nouer de nouveaux partenariats stratégiques et de représenter Lynceus Partners auprès de la communauté financière.

Kevin a démarré sa carrière en 1991 à New-York dans le département Quant d’un Hedge Fund. De 1993 à 1995, il a travaillé à Paris en tant que Market Maker sur les options de taux d’intérêts pour Indosuez puis chez Salomon Smith Barney. Il retourne à Genève dont il est originaire, en 1996, pour rejoindre la banque d’investissement de Credit Suisse en tant que Proprietary Trader sur les options de taux d’intérêts.

Il passera 20 ans dans le groupe, en tant que responsable de la salle des marchés de Genève de 2009 à 2016, supervisant une équipe de 35 professionnels des investissements, ceci sur toutes les classes d’actifs. Fin 2016 il rejoint la banque de gestion privée du groupe Barclays, où il sera responsable des investissements pour la Suisse. Depuis l’été 2019, Kevin conseillait des start-up dans le domaine de la Fintech sur leur stratégie. Kevin est diplômé en Finance de l’IPAG (Paris), certifié gérant de portefeuille et analyste financier par l’AZEK (Suisse) et certifié « Financial Risk Manager » par GARP (International). Né en 1971, Kevin possède les nationalités Suisse, Française et Allemande.

À l’occasion de cette arrivée, Patrick Chotard Fondateur et Président de Lynceus Partners a déclaré : « La richesse du parcours de Kevin, ses expériences internationales alliées à sa connaissance des marchés financiers mais aussi de l’univers des Fintech, constituent des atouts majeurs pour l’ensemble des équipes de Lynceus Partners. L’arrivée de Kevin nous permettra de poursuivre notre développement, toujours à un rythme plus soutenu. »