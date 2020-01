LumApps, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication interne basées sur le cloud (SaaS), annonce aujourd’hui une levée de fonds de série C de 70 millions de dollars, portant le montant total levé par la société à environ 100 millions de dollars. Cette levée menée par Goldman Sachs Growth accompagné de Bpifrance, via son fonds Large Venture, associe également Idinvest Partners, investisseur historique, Iris Capital et Famille C (Courtin-Clarins).

LumApps est un intranet social et collaboratif conçu pour connecter, informer et engager les salariés. Cet espace de travail digitalisé innovant permet aux entreprises de briser les silos et d’homogénéiser la communication interne ainsi que l’espace de travail collaboratif. Grâce à sa solution collaborative, les échanges entre employés se font de manière intuitive et rapide.

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à LumApps d’accélérer son développement dans les domaines suivants :

La recherche et développement avec un accent particulier mis sur l’intelligence artificielle et les techniques de Machine Learning,

L’amélioration de l’expérience client, grâce au développement de nouvelles solutions intégrées et modules complémentaires adaptés aux besoins des entreprises et de leurs employés,

L’accroissement des forces de ventes et des équipes marketing pour pénétrer de nouvelles zones géographiques (comme le Canada, l’Asie-Pacifique et l’Allemagne),

Le recrutement de plus de 150 collaborateurs en 2020,

Les fusions et acquisitions potentielles.

« Il est très important pour les entreprises d’être connectées et de permettre à tous leurs salariés d’en faire autant. Cela ne peut se produire que lorsqu’ils ont, en interne, un moyen de centraliser l’espace de travail et les moyens de communication », déclare Sébastien Ricard, CEO de LumApps.

« Il est très gratifiant de jouer un rôle dans la productivité de nos clients. Cet investissement représente notre engagement envers leur succès. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos clients et nos équipes d’avoir rendu tout cela possible. Nous attendons avec impatience cette nouvelle année de croissance », conclut Sébastien Ricard, CEO de LumApps.

LumApps compte déjà dans son portefeuille clients une centaine des entreprises parmi les plus importantes au monde, dont notamment, Airbus, Intuit, Electronic Arts, Colgate-Palmolive, Motorola, Logitech, Valeo, Japan Airlines et Google Cloud.

Ce nouveau financement va permettre à l’entreprise d’entamer sa prochaine phase de croissance, notamment en accélérant les innovations et en boostant les ventes pour répondre à la demande.

« LumApps possède une technologie exceptionnelle, un leadership visionnaire et une liste impressionnante de clients dans toutes les industries et régions », ajoute Christian Resch, Directeur général de Goldman Sachs Growth. « L’ADN de LumApps est totalement en phase avec la stratégie de Goldman Sachs Growth, qui est de soutenir les meilleurs entrepreneurs technologiques de leur catégorie. Nous sommes très heureux de nous associer à Sébastien et à son équipe et de pouvoir soutenir les plans d’expansion de LumApps ».

« Sébastien Ricard et son équipe ont une vraie vision pour répondre aux besoins des grands groupes dans leur processus de transformation digitale et nous sommes heureux de pouvoir les soutenir dans leur prochaine phase de croissance » déclare Nicolas Herschtel, Directeur adjoint du fonds Large Venture de Bpifrance.

Cet investissement vient clôturer une année de progression exceptionnelle pour LumApps, tant par l’accroissement du nombre de grandes entreprises clientes que par l’adoption grandissante de la solution chez les utilisateurs. Au cours des 12 derniers mois, l’entreprise a franchi de nombreuses étapes :