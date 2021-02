Luc Viennet est nommé Directeur de la salle des marchés de la BRED et intègre le comité exécutif de la BRED.

Agé de 48 ans, Luc Viennet est diplômé de ESC Montpellier Business School et titulaire du Master 203 de l’Université Paris-Dauphine « marchés financiers, marchés de matières premières et gestion des risques ».

De 1997 à 2010, il exerce comme trader pour compte propre dans différents établissements bancaires.

En 2010, il dirige au sein du Crédit Agricole des équipes de trading, d’abord à New York puis à Paris.

A partir de 2015, Luc Viennet dirige les équipes de financements sécurisés et billets de trésorerie pour la zone Europe Moyen-Orient et Afrique. Il prend la direction globale de ces activités en 2019.