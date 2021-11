Fondée en janvier 2021, cette startup qui veut rendre l’investissement immobilier accessible à tous et à faible coût a déjà convaincu plusieurs milliers d’investisseurs, pour un volume de transaction de plus de 7 millions d’euros. Cette levée de fonds vient donc renforcer une croissance éclair amorcée par la pertinence de l’offre de Louve Invest.

Une plateforme 100% digitale pour dépoussiérer, simplifier et accélérer l’investissement immobilier

L’immobilier, pierre angulaire de l’investissement, a toujours été un secteur difficile d’accès pour les plus petites bourses et les jeunes actifs. Actuellement 75% des français veulent investir dans l’immobilier mais seulement 15% le font*. C’est à partir de ce contexte que Clément Renault et Théophile Lambert, tous deux issus de l’Ecole des ponts ParisTech, ont lancé Louve Invest avec un objectif : Proposer des solutions simples pour investir facilement dans l’immobilier. La startup s’appuie sur des fonds immobiliers (SCPI) qui présentent l’avantage d’être approuvées et contrôlées par l’AMF, afin de proposer des solutions d’investissement dès 200€ et permettre à ses clients de se construire un patrimoine.

Une levée de fonds pour accélérer son développement et poursuivre sa croissance

“Depuis notre création, les investisseurs immobiliers font confiance à Louve pour se construire un patrimoine immobilier de façon plus simple et transparente. Confiance qui s’exprime par le nombre de transactions effectuées en seulement 10 mois. Avec cette levée de fonds, nous allons diversifier nos produits d’investissement et par conséquent augmenter le nombre de transactions. Nous avons pour ambition d’atteindre 10 millions d’euros investis d’ici fin 2021. ” explique Clément Renault, co-fondateur de Louve Invest

Louve Invest souhaite accélérer sa croissance et multiplier par cinq le volume de transaction. Pour atteindre ses objectifs. l’entreprise compte recruter une dizaine de collaborateurs au cours des 12 prochains mois. La poursuite du développement technologique de la plateforme sera également au rendez-vous afin :

De simplifier encore le parcours utilisateur,

d’offrir un tableau de bord le plus avancé aux investisseurs, pour la gestion de leur patrimoine,

de continuer à proposer de nouvelles opportunités notamment avec effet de levier intégré.

A moyen long terme, Louve Invest souhaite étendre son offre à l’international pour faire tomber les barrières géographiques et élargir le marché de l’investissement immobilier.

“À commencer par notre investissement en Seed dans Robinhood, nous croyons depuis longtemps au potentiel de la technologie pour démocratiser les classes d’actifs historiquement réservées aux riches. Lorsque nous avons rencontré Louve, les mêmes fondamentaux nous ont séduit, cette fois dans l’investissement immobilier, une classe d’actifs énorme mais opaque avec des frais élevés et inaccessible au grand public. Clément et Théophile apportent la combinaison idéale d’expertises en immobilier, gestion d’actifs et technologie pour transformer ce secteur.” indique Remus Brett, Partner chez LocalGlobe.