L’arrivée de Louis Vercken s’inscrit dans une logique d’accélération de la croissance du conseil M&A mid-cap qui a réalisé plus de 10 opérations en 2021. Cette ambition se matérialise aussi avec les recrutements de Thierry Desbois (30 ans ; EM Lyon) au poste d’Associate Director, et d’Andrea Montesano (26 ans ; Grenoble Ecole de Management) au poste d’Analyst. D’autres recrutements sont à venir.

Pour Jérôme Pin, Managing Partner, responsable de l’activité M&A Mid-cap d’UBS (France) SA : « Nous sommes très heureux que Louis Vercken rejoigne notre équipe M&A Mid Cap. Son arrivée permet de muscler la force d’origination et d’exécution de l’équipe. Sa connaissance du private equity et son expertise dans la conduite d’opérations pour le compte de dirigeants et actionnaires de PME s’inscrit pleinement dans notre cœur de métier. Il va contribuer à réaliser le plan de croissance significatif que nous ambitionnons pour cette activité. »

Louis Vercken, 42 ans, titulaire du Master de Finance d’Entreprise de l’Université Paris-IX Dauphine, a débuté sa carrière en fusions-acquisitions chez Lazard à Paris en 2003, puis rejoint en 2004 la boutique M&A DC Advisory, où il se spécialise dans le conseil sur les transactions de taille moyenne pour le compte de dirigeants-actionnaires, fonds d’investissement et grands groupes français. Il y est promu Directeur Exécutif en 2017. En 2018, il rejoint la boutique M&A Adviso Partners en tant que Directeur Associé.