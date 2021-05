L’ approche quantitative et systématique, centrée sur le pilotage des risques, est au cœur de la gestion Multi-Asset de Swiss Life Asset Managers France. Basée à Paris, l’équipe dirigée par Louis Jambut gère une gamme de 6 fonds de multigestion de droit français et luxembourgeois, et des FCPE dont l’encours total s’élève à plus de 3 milliards d’euros (au 31 décembre 2020). Cette gamme de fonds propose 3 profils de risque différenciés, adaptés aux objectifs et horizons de placement des investisseurs.

Diplômé de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE - 2005), Louis Jambut évolue depuis 16 ans chez Swiss Life asset Managers France. Il y a débuté sa carrière en 2005 en tant qu’assistant gérant. En 2006 Louis Jambut est devenu gérant quantitatif, en charge de la gestion de la couverture des devises étrangères dans les portefeuilles, du développement et de l’implémentation de modèles quantitatifs systématiques dans les portefeuilles. Il a également développé des outils de gestion et de suivi des performances et risques.