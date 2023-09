Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers et du King’s College à Londres, Louis Flamand était auparavant à la tête de l’activité Private Equity pour les régions Europe et Asie chez MetLife Investment Management, où il gérait depuis Londres une allocation de 5 milliards de dollars (sur les 20 milliards gérés par le groupe en Private Equity).

Acteur américain de premier plan en assurance vie, MetLife compte 100 millions de clients à travers 50 pays ; sa partie institutionnelle MetLife Investment Management, un des institutionnels américains les plus respectés, compte près de 700 milliards de dollars sous gestion.

Il sera désormais en charge de la construction des allocations et des portefeuilles Altaroc et Altalife, ce qui inclue la sélection des fonds internationaux et la stratégie de co-investissements.

« Je suis ravi de rejoindre Altaroc et d’apporter mon savoir-faire à cette entreprise qui a démontré en un temps remarquable qu’elle savait conjuguer confiance et innovation, ce qui l’a d’ailleurs rapidement positionné comme le leader européen de la démocratisation des fonds réservés jusque-là aux plus grands institutionnels. Je suis fier d’intégrer une équipe très solide, autour de fondateurs reconnus – Maurice Tchenio et Frédéric Stolar –, experts incontournables de l’industrie du Private Equity. » explique Louis Flamand.

« Louis dispose d’une expérience de plus de 18 ans dans le Private Equity. Il est Membre du conseil de surveillance chez plusieurs gérants internationaux de premier plan comme CVC, Permira, Hg Capital, Bridgepoint, Carlyle et bien d’autres. Il a sélectionné plus de 50 fonds et plus de 25 co-investissements depuis 2015. Il est très connecté mais aussi très respecté dans le développement de l’industrie du Private Equity. À ce titre, il a été membre du LP Council et du Board de Invest Europe et a aussi participé à tous les groupes de travail ILPA pour établir les principes ILPA 3.0 de l’industrie du Private Equity de demain. Il partage enfin notre ambition de donner du sens à son épargne grâce au capital-investissement. Nous sommes ravis de compter un nouveau talent de son envergure dans notre équipe. » annonce Frédéric Stolar, Managing Partner d’Altaroc.

Avant de rejoindre MetLife, Louis a passé 2 ans chez UBS Global AM (co-head du Private Equiy), où il co-pilotait la sélection de fonds pour l’offre globale de Private Equity de la banque privée du groupe et 6 ans chez Quartilium (fonds de fonds - Groupama PE) en sélection de fonds de Private Equity.

Louis Flamand travaillera aux côtés de Dimitri Bernard, récemment promu directeur d’investissements chez Altaroc. Dimitri comptabilise plus de 9 années d’expérience en Private Equity, acquises notamment chez Ardian (fonds de fonds) et Indosuez (sélection de fonds de Private Equity en banque privée).