Loomis, Sayles & Company, une filiale de Natixis Investment Managers, a annoncé aujourd’hui l’incorporation d’une équipe de crédit européenne de huit personnes. L’équipe lance immédiatement trois stratégies d’investissement de crédit en euros, qui sont maintenant disponibles pour la gestion de comptes séparés institutionnels : Loomis Sayles Euro Investment Grade Credit, Loomis Sayles Euro Sustainable Investment Grade Credit et Loomis Sayles Euro High Yield.

L’équipe de Loomis Sayles Euro Credit est basée dans le nouveau bureau européen de Loomis Sayles, Loomis Sayles & Company, L.P. – Dutch Branch, situé à Utrecht, aux Pays-Bas. L’équipe (sept gestionnaires de portefeuille et un gestionnaire produit) sera dirigée conjointement par les gestionnaires de portefeuille Rik den Hartog et Pim van Mourik Broekman. Ils quittent Kempen Capital Management pour rejoindre Loomis Sayles.

Loomis Sayles – Équipe Euro Credit

Rik den Hartog, co-head, portfolio manager

Pim van Mourik Broekman, co-head, portfolio manager

Luuk Cummins, portfolio manager

Sipke Moes, portfolio manager

Quirijn Landman, portfolio manager

Marco Zanotto, portfolio manager

Ronald Schep, portfolio manager

Jeroen Potma, product manager

« Nous pensons que l’équipe Euro Credit a le potentiel pour ajouter un élément unique et d’exceptionnel à notre organisation. Nous sommes ravis de les accueillir chez Loomis Sayles et d’établir notre présence aux Pays-Bas », a déclaré Kevin Charleston, président et directeur général. « Comme toutes les équipes d’investissement de Loomis Sayles, leur processus d’investissement est ancré dans une philosophie d’investissement différenciée, qui a fait ses preuves en matière de génération d’alpha. »

La conviction fondamentale qui sous-tend toutes les stratégies de l’équipe est que les marchés du crédit sont peu performants et qu’une recherche rigoureuse peut permettre d’identifier des opportunités. L’équipe cherche à générer de l’alpha en combinant une approche top-down bas avec une analyse des investissements bottom-up lors de la construction des portefeuilles. Elle se caractérise par une forte orientation vers le risque et un souci de qualité. L’analyse ESG est intégrée à la recherche fondamentale menée par chaque gestionnaire de portefeuille. En outre, l’équipe adopte une approche d’engagement actif avec les émetteurs et utilise leur influence en tant qu’investisseur pour orienter les comportements des entreprises.

« Les trois stratégies que nous lançons aujourd’hui tiennent une place importante dans notre gamme d’investissements, en particulier pour notre large portefeuille de clients en Europe et au Moyen-Orient, pour lesquels le crédit européen et les facteurs ESG sont des composantes essentielles de leurs portefeuilles », a déclaré Chris Yiannakou, responsable des services institutionnels pour la zone EMEA. « Ces investisseurs ont une excellente réputation et nous sommes très heureux de les accueillir chez Loomis Sayles et d’offrir à nos clients une capacité d’investissement compétitive et réellement différenciée qui complète notre gamme de produits diversifiés et renforce notre réputation mondiale d’excellence en matière d’investissement ».

« Loomis Sayles est une société de gestion d’actifs active très respectée, dotée d’une plate-forme globale de distribution solide, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre l’organisation », a déclaré Pim van Mourik Broekman, gestionnaire de portefeuille et co-responsable de l’équipe de Loomis Sayles Euro Credit.

« Nous sommes impressionnés par le professionnalisme, l’infrastructure et le caractère international de Loomis Sayles et nous nous réjouissons de jouer un rôle essentiel dans la mise en place d’une présence européenne plus large pour l’entreprise », a ajouté Rik den Hartog, gestionnaire de portefeuille et co-responsable de l’équipe Euro Credit de Loomis Sayles.