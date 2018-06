Stéphane Carpier prend la Direction de Longevity Partners France en tant que Directeur Général France et Bénélux, après avoir été Directeur Technique du patrimoine de la première foncière européenne Gecina, pendant plus de 7 ans.

Longevity Partners accompagne les investisseurs et les promoteurs immobiliers dans l’amélioration de leurs performances environnementales et financières ainsi que dans leur politique « RSE ». Longevity Partners fait preuve d’une croissance exponentielle depuis sa création en 2015. Aujourd’hui, la start-up spécialisée en valorisation durable est missionnée par les plus grands investisseurs institutionnels dans 15 pays en Europe, à travers des actifs immobiliers commerciaux représentant au total plus 12 MDS €. Parmi ses clients actuels sur le marché français comptent des références comme Redevco, Cromwell Property Group, CBRE Global Investors, Hammerson, Dassault Systèmes, et Frey.

Longevity Partners ambitionne de se développer à l’échelle mondiale, avec l’ouverture de bureaux aux Etats-Unis et à Singapour à horizon 2020 afin d’accélérer la transition à l’économie verte et de répondre aux attentes de ses clients.

« Notre expansion européenne se renforce avec notre implantation en France qui constitue une opportunité sur un marché dynamique et propice au développement durable. Le secteur immobilier représente près de 40% des émissions de CO2 en Europe et par conséquent s’impose comme une priorité permettant d’atténuer l’impact du changement climatique. Tenant compte des enjeux environnementaux pour notre planète et des demandes exigeantes des preneurs, Longevity Partners entend répondre aux besoins du marché immobilier français, en procurant un savoir-faire et des services pan-Européens uniques. Nul doute que la vision et l’expérience de Stéphane Carpier et de son équipe permettront à nos clients d’atteindre leurs objectifs de développement durable, de réduire leurs coûts opérationnels et d’augmenter la valeur de leur patrimoine. » se réjouit Etienne Cadestin, Fondateur et Directeur Général de Longevity Partners.

« Alors que la France affirme son leadership sur l’environnement et le changement climatique, les investisseurs immobiliers et plus globalement les grandes entreprises dans leur ensemble, considèrent à juste titre comme une nécessité le fait de prévaloir leur Responsabilité Sociale et Environnementale. Cette tendance de fond constitue une formidable opportunité pour Longevity Partners en France, notamment en procurant des solutions adaptées et stratégiques visant la performance énergique des bâtiments et à terme la réduction des effets de carbone. » affirme Stéphane Carpier, Directeur Général de Longevity Partners France & Benelux.