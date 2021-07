Cette nouvelle solution répond à une demande croissante chez les investisseurs pour des placements ayant un réel impact sur la planète, tout en offrant des rendements financiers.

Access To Water est une fondation suisse qui cherche à améliorer l’accès à l’eau potable dans des régions frappées de stress hydrique. Elle encourage la recherche et le développement de solutions liées à l’eau respectueuses de l’environnement en partenariat avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Le partenariat de Lombard Odier avec Access To Water est une preuve supplémentaire de son engagement en faveur de résultats d’investissement soutenables favorisant une économie plus circulaire.

Cette nouvelle solution d’investissement soutiendra la distribution de 60 millions de litres d’eau potable par an, représentant les besoins quotidiens de plus de 83’500 personnes. Elle contribuera à une utilisation efficace et plus durable de l’eau, une meilleure gestion des ressources et un meilleur système d’assainissement pour les communautés du Sénégal qui souffrent d’un accès limité à cette ressource et d’une eau de faible qualité.

Stéphane Monier, CIO de Lombard Odier, a déclaré : « Chez Lombard Odier, nous sommes convaincus qu’il est urgent de revoir la structure de notre modèle économique, qui repose actuellement sur des fondamentaux insoutenables. Nous devons opérer une transition vers un système plus soutenable et régénérateur, fondé sur un modèle circulaire, efficient, inclusif et propre (CLICTM). Notre partenariat avec Access To Water soutient directement cet objectif en contribuant à réaliser le droit humain universel d’une eau potable et accessible. Nous sommes intimement convaincus que cette nouvelle solution peut apporter une contribution significative en ce sens. »

Renaud de Watteville, fondateur d’Access To Water, a poursuivi : « Depuis que nous avons débuté notre mission en 2012, notre but ultime a toujours été d’améliorer l’accès à l’eau potable dans les régions frappées de stress hydrique. Nous croyons fermement en la nécessité de bâtir une société équitable et régénératrice en éliminant la pauvreté en eau et en protégeant les environnements ruraux pour les générations futures. Tout comme nous, le Groupe Lombard Odier est un pionnier qui s’engage pour une société équitable et la soutenabilité. C’est pourquoi nous sommes extrêmement heureux de ce nouveau partenariat et nous réjouissons de collaborer étroitement pour atteindre des résultats durables. »

Il s’agit du quatrième projet de ce type pour Lombard Odier. En 2019, le soutien apporté par le Groupe à ReforestAction a contribué au financement de la plantation de 20’000 arbres en Tanzanie et au Pérou. En 2020, Lombard Odier a collaboré avec Plastic Bank sur deux solutions à impact qui ont permis de financer la collecte de plus de 1’100 tonnes de plastique souillant les océans et de soutenir directement plus de 3’500 enfants effectuant la collecte au travers de bourses d’études.