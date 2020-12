Le PrivilEdge – Liontrust UK Select Growth Fund (« le Fonds ») [1] permet aux investisseurs de s’exposer à un portefeuille de sociétés britanniques à grande et moyenne capitalisations qui bénéficient d’un avantage économique durable.

Le Fonds, géré par Anthony Cross et Julian Fosh selon un processus d’investissement fondé sur l’avantage économique, cherche à identifier des entreprises dotées d’actifs incorporels particuliers. Parmi ceux-ci, les plus difficiles à répliquer pour les concurrents se classent dans trois catégories : la propriété intellectuelle, un solide réseau de distribution et des activités récurrentes. Ces actifs contribuent à créer un atout concurrentiel durable et à ériger des barrières à la concurrence d’autres acteurs du marché. Le Fonds vise à procurer une croissance du capital sur le long terme au travers d’un portefeuille diversifié composé de 40 à 60 entreprises.

Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée Lombard Odier, déclare : « La plateforme PrivilEdge continue de donner à nos clients l’accès à une gamme de solutions innovantes proposées par des gérants de tout premier ordre. Le PrivilEdge - Liontrust UK Select Growth Fund offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans des entreprises britanniques rentables qui bénéficient d’avantages concurrentiels incontestables, procurant une croissance sur le long terme. Nous sommes ravis d’ajouter cette stratégie à notre plateforme alors que nous continuons à étendre l’éventail des stratégies proposées à nos clients. »

John Ions, directeur général de Liontrust, indique : « La plateforme PrivilEdge de Lombard Odier constitue pour nous un partenariat clé qui nous permet d’étendre notre distribution et d’offrir un accès plus large à notre équipe Economic Advantage réputée à travers l’Europe. L’équipe applique son processus rigoureux fondé sur l’avantage économique à la gestion de fonds chez Liontrust depuis 22 ans, et cette approche a généré des performances supérieures à celles de nos concurrents et des indices sur plusieurs périodes. Cette réussite a permis à l’équipe et à ses fonds de remporter de nombreux prix au fil des ans. Anthony Cross et Julian Fosh se sont notamment vu décerner conjointement le prix du Meilleur Gérant Alpha tous secteurs confondus lors des FE fundinfo Awards en juillet dernier. »

Au sujet de PrivilEdge

Lombard Odier a lancé la plateforme de fonds PrivilEdge en février 2014 pour donner à sa clientèle un accès à un large éventail de fonds de type OPCVM gérés en externe. L’équipe architecture ouverte de Lombard Odier sélectionne les meilleurs gérants de fonds de chaque catégorie auxquels elle confie la gestion de stratégies spécialement élaborées pour répondre aux besoins des investisseurs, au travers d’un éventail d’approches différenciées en termes de classes d’actifs (obligations mondiales unconstrained, petites capitalisations américaines, petites et moyennes capitalisations japonaises, obligations des marchés émergents, entre autres).

La plateforme PrivilEdge gère actuellement plus de 6,4 [2] milliards de francs suisses d’actifs répartis entre 29 fonds, chaque stratégie étant disponible dans différentes classes d’actions afin de satisfaire aux exigences d’enregistrement et de reporting des investisseurs, où qu’ils soient établis en Europe.

Le PrivilEdge – Liontrust UK Select Growth Fund sera proposé aux clients en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.