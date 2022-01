Entrée en fonction le 10 janvier 2022 et basée dans les bureaux de LOESA à Milan, la nomination de Manuela Maccia confirme la volonté du Groupe de renforcer sa position et son offre clients en Italie, marché prioritaire pour Lombard Odier. En tant que son adjointe, Manuela Maccia collaborera étroitement avec Alberica Brivio Sforza qui a rejoint Lombard Odier en 2021 en qualité de Managing Director de la branche italienne de LOESA.

Manuela Maccia a effectué la plus grande partie de sa carrière au sein du Groupe BNP Paribas, où elle a occupé successivement, au cours des 23 dernières années, différents postes internationaux, à Londres, Paris, Rome et Milan, dont, récemment, celui de directrice des produits et services financiers pour la gestion de patrimoine de BNP Paribas en France. En 2020, elle revient en Italie et est nommée CIO pour la banque BNL BNP Paribas. Manuela Maccia est titulaire d’une maîtrise en économie de l’université Bocconi, d’un diplôme en économie et finance d’HEC Paris, et est également Chartered Financial Analyst (CFA).

Dans le cadre de ses fonctions chez Lombard Odier, Manuela Maccia contribuera à développer l’offre de produits du groupe en Europe au sein de la division Private Clients. Basée à Milan, elle renforcera la branche italienne locale et offrira une expertise précieuse aux clients italiens, en gérant à la fois des comptes discrétionnaires et des comptes de conseil.

Stephen Kamp, responsable de l’Europe du Sud et de l’Amérique latine pour les clients privés : « Nous sommes impatients de travailler avec Manuela pour développer l’offre de la Banque en Italie. Ses connaissances approfondies et son expérience, notamment en matière de développement d’une division de banque privée, nous permettront de renforcer la présence de Lombard Odier sur le marché italien. »

Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la Banque privée Lombard Odier : « Avec son expertise internationale et sa présence établie dans la sphère financière italienne, nous sommes ravis que Manuela rejoigne notre équipe. Elle sera parfaitement placée pour conseiller nos clients en Italie et développer notre offre en Europe. »