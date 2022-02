La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune basé à Genève, élargit sa plateforme de fonds PrivilEdge grâce à une nouvelle stratégie centrée sur l’immobilier aux États-Unis. Son nouveau fonds s’associe à la société de conseil en investissement spécialisée Security Capital, qui concentre ses activités exclusivement sur les titres immobiliers américains, afin d’offrir aux investisseurs des avantages de diversification par le biais d’une exposition au marché de l’immobilier commercial coté, principalement aux États-Unis.

PrivilEdge – Security Capital US Real Estate (ci-après « le Fonds ») vise à dégager des rendements à long terme semblables à ceux de l’immobilier américain coté. Il investit dans un portefeuille diversifié comprenant entre 70 et 120 titres (dont des actions et des obligations) émis par des sociétés immobilières, des REIT et des entreprises relevant de la promotion immobilière. Le Fonds applique une approche de recherche fondamentale bottom-up, qui s’articule autour d’un portefeuille stratégique, liquide et transparent d’actifs immobiliers présentant un faible levier financier. Il vise également à créer de la valeur grâce à une sélection de titres active et à des biais d’allocation d’actifs entre les différentes tranches de capital, optimisés en fonction des opportunités de rendement, des flux de trésorerie actuels et futurs et des risques.

Fort d’un palmarès de plus de vingt ans, la société de conseil en investissement spécialisée Security Capital investit dans un univers dynamique et liquide d’actifs immobiliers américains, chiffré à USD 1’600 milliards, qui constitue un échantillon représentatif des actifs et plateformes opérationnelles de la plus haute qualité aux États-Unis.

Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée Lombard Odier, commente : « La gestion d’investissement active a le vent en poupe. Cette collaboration avec Security Capital permet à nos clients de bénéficier d’une connaissance approfondie et d’une vaste expérience de l’investissement sur le marché américain de l’immobilier coté. Ce nouveau fonds élargit notre plateforme PrivilEdge de solutions d’investissement diversifiées, tandis que nous continuons de travailler avec des gérants innovants et de la plus haute qualité, dans de nombreux domaines spécialisés, pour répondre aux besoins de nos clients ».

Anthony R. Manno Jr, Managing Director, CEO et CIO chez Security Capital, ajoute : « Le marché américain de l’immobilier coté est l’un des marchés immobiliers les plus vastes et les plus liquides au monde. Il offre un accès flexible et transparent à des actifs immobiliers de qualité dans douze secteurs et sous-secteurs, pour un faible levier financier. Les conditions actuelles du marché sont de bon augure pour le Fonds sur le long terme, en parallèle avec les rendements actuels et un potentiel de protection contre l’inflation. Grâce à notre capacité à investir activement dans les actions et les titres de créance des REIT, le positionnement du Fonds [1] est idéal pour dégager des revenus stables et réguliers, ainsi que des rendements corrigés des risques compétitifs. Nous sommes ravis de nous associer à Lombard Odier pour que les clients de la maison puissent accéder à cette partie du marché ».