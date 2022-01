Aude Dhuivonroux sera responsable du service client et du développement commercial sur l’ensemble du segment Wholesale et sera rattachée à Frédéric Cruzel, Directeur Général de Lombard Odier Investment managers Europe – France.

« Nous sommes ravis de l’arrivée d’Aude Dhuivonroux qui, grâce à des années d’expérience au service du client et du développement commercial soutiendra notre croissance en France. Sa connaissance pointue des pays dans lesquels nous avons tissé un solide réseau de partenaires est un atout majeur », déclare Frédéric Cruzel.

Aude Dhuivonroux était auparavant Directrice France et Belgique chez Allianz Global Investors en charge du développement commercial dans ces deux pays de 2019 à 2021. Avant cela, elle a passé huit ans chez Oyster Funds en tant que Directrice commerciale pour la France et Monaco ainsi que sept ans chez Société Générale Asset Management au service commercial en charge des assureurs institutionnels français. Aude Dhuivonroux détient une certification professionnelle de l’AMF et est diplômée d’un Master en management, spécialisation marchés financiers à l’EM Grenoble.