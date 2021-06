Alors que la société développe son expertise en matière de durabilité sur les marchés mondiaux de la gestion de taux, Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce aujourd’hui la nomination d’Erika Wranegard en qualité de gérante de portefeuille au sein de l’équipe Fixed Income.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Erika Wranegard sera chargée de gérer les stratégies de crédit TargetNetZero Global et European IG de LOIM, aux côtés d’Ashton Parker, Denise Yung et Jérôme Collet. Ces stratégies prospectives se concentrent sur les entreprises qui, indépendamment de leur secteur ou de leur empreinte carbone actuelle, ont des trajectoires de température alignées le « zéro émission nette ». Conjointement, les deux stratégies obligataires gèrent actuellement plus de CHF 270 millions.

Erika Wranegard, 33 ans, possède des connaissances approfondies ainsi qu’une grande expertise des marchés obligataires durables. Depuis 2016, elle gérait les stratégies Crossover Green Bond et Investment Grade Sustainable Credit du gestionnaire d’actifs suédois Öhman, Elle y a également été responsable de l’élaboration de l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement obligataire. Erika Wranegard a débuté sa carrière en 2011, chez Morgan Stanley à Londres.

Erika Wranegard est membre du comité consultatif des PRI sur le risque de crédit et la notation. Ce groupe de travail est axé sur l’amélioration de la prise en compte transparente et systématique des facteurs ESG dans l’analyse du risque de crédit. Elle participe également au comité consultatif de Green Assets Wallet, première plateforme de blockchain au monde en matière de reporting et mesure d’impact financier.

Basée à Genève, Erika Wranegard rejoindra LOIM en août 2021 et sera sous la responsabilité de Yannick Zufferey, CIO Fixed Income.

Yannik Zufferey, CIO Fixed Income chez LOIM, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Erika dans notre équipe. Elle partage notre conviction fondamentale : la durabilité est l’un des principaux aspects de l’investissement que doivent prendre en compte les investisseurs. L’engagement et l’expertise d’Erika en matière de gestion obligataire durable font d’elle une gérante idéale pour LOIM. Nous continuons à développer nos fonds obligataires durables et proposons aux clients des stratégies prospectives qui leur permettent de saisir les opportunités et d’éviter les risques dans le cadre de la transition vers le « zéro émission nette ».