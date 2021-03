Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce aujourd’hui la nomination de quatre recrues à des fonctions stratégiques : trois au sein de la plateforme actions asiatiques /Marchés émergents (« Asie/ME ») et une autre au sein de la franchise Actions Soutenables.

Henry Zhang, Ashley Chung et Faye Gao ont rejoint LOIM en mars 2021 pour renforcer la plateforme actions asiatiques/ME, qui a réalisé une croissance significative ces derniers mois. Elle a notamment atteint près de USD 2 milliards d’actifs sous gestion, avec de solides performances dans ses trois stratégies principales : Asia High Conviction (récemment récompensée par le prestigieux label « Towards Sustainability » de Febelfin), EM High Conviction et China High Conviction. Les actions asiatiques / EM sont une partie essentielle des portefeuilles des investisseurs et LOIM prévoit de continuer à développer sa franchise dans la région.

Henry Zhang rejoint LOIM en tant que Gérant de portefeuille en charge de la stratégie China High Conviction. Il apporte une vaste expérience dans la gestion de l’allocation des investissements pour le compte de clients institutionnels. Henry a tout dernièrement été Gérant de portefeuille chez Harvest Global Investments et est basé à Hong Kong.

Ashley Chung est basée à Singapour et rejoint LOIM en tant qu’analyste et Gérante de portefeuille junior, après une expérience chez Schroders Investment Management, où elle était en charge de l’analyse thématique au sein du secteur technologique pour le compte de clients institutionnels.

Faye Gao apporte d’excellentes connaissances des secteurs de la finance et de l’immobilier grâce à ses précédentes fonctions chez Harvest Global Investments et AB Bernstein Research. Elle est basée à Hong Kong.

L’expertise sectorielle d’Ashley et Faye permettra d’offrir des perspectives analytiques systématiques et fondamentales à long terme sur lesquelles l’équipe Actions de la plateforme Asie/ME fondera ses décisions d’investissement prospectives avec le plus haut niveau d’information et de conviction.

LOIM a également renforcé sa franchise Actions Soutenables avec la nomination d’Alina Donets à Londres. Après le lancement réussi des stratégies « Climate Transition » et « Natural Capital », l’équipe compte désormais près de USD 2 milliards d’actifs sous gestion.

Alina est Gérante de portefeuille pour la stratégie « Natural Capital », qui est inspirée par Son Altesse Royale le Prince de Galles et élaborée en partenariat avec la Circular Biodiversity Alliance, lancée dans le cadre de son initiative sur les marchés durables. Alina a travaillé auparavant chez Allianz Global Investors, où elle a contribué à élargir la gamme de produits de la société axés sur la durabilité.

Didier Rabattu est responsable de la franchise Actions Mondiales de LOIM.

Didier Rabattu, Global Head of Equities chez LOIM, déclare : « Les segments Asie/ME et Actions Soutenables sont des domaines clés et je suis ravi d’accueillir Alina, Henry, Ashley et Faye au sein de l’équipe. Nous disposons d’une solide expertise en matière d’investissement et de recherche et chacune de nos stratégies continue à enregistrer de belles performances. Ces nominations renforcent l’engagement de LOIM à être un établissement d’actions mondiales de premier plan et à proposer aux investisseurs des stratégies différenciées de forte conviction qui dégagent des rendements élevés et contribuent à accélérer la transition vers une économie plus durable. »