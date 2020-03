Natalia Bucci et Diego Festa rejoignent l’équipe Obligations convertibles

Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce le renforcement de sa présence de longue date dans le segment des obligations convertibles en s’adjoignant les services de deux professionnels aguerris.

Natalia Bucci a rejoint les rangs de la société le 15 janvier en qualité de Gérante de portefeuille senior dans l’équipe Obligations convertibles mondiales, suivie de Diego Festa en tant qu’Analyste crédit senior, qui a pour sa part intégré l’équipe Revenu fixe à haut rendement de Lombard Odier fin janvier. Les deux recrues sont basées à Londres et sont rattachées à Nathalia Barazal, Responsable des équipes Obligations convertibles et Revenu fixe au sein de LOIM.

Natalia Bucci apporte avec elle une expérience significative et peut se targuer d’un parcours remarquable dans la gestion fructueuse de portefeuilles mondiaux d’obligations convertibles depuis 15 ans, et plus récemment en tant que responsable des obligations convertibles et des stratégies de structure du capital chez JP Morgan. Elle a débuté sa carrière au sein de l’Investment Strategy Group, au département Gestion de patrimoine privé chez Goldman Sachs.

Diego Festa apporte quant à lui à l’équipe une expérience approfondie en matière d’analyse de crédit, de sélection de titres et d’atténuation des risques. Il compte plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du crédit, couvrant le haut rendement sous de multiples perspectives, y compris le volet buy-side, l’origination d’obligations, sans oublier ses fonctions d’analyste de notation pour Standard & Poor’s. Diego a rejoint Lombard Odier en 2017 après avoir travaillé dans l’équipe Obligations à haut rendement et Obligations des marchés émergents du groupe Standard Bank.

Selon Nathalia Barazal : « La nomination de ces deux nouveaux membres de l’équipe senior souligne l’engagement constant de LOIM en faveur des obligations convertibles, qui remonte à 1987, ainsi que sa position d’acteur de référence dans l’industrie pour les investisseurs dans cette catégorie d’actifs. Les obligations convertibles sont l’épicentre de l’entreprise et se trouvent au cœur des portefeuilles de nos clients. Cet investissement renforcé dans une équipe reconnue pour son expertise et son dévouement souligne l’importance et l’attrait de cette classe d’actifs dans un environnement économique incertain. »