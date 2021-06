Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce aujourd’hui le recrutement de deux gérants de portefeuille senior pour sa franchise Actions Mondiales. Ces nominations s’inscrivent dans le prolongement d’une série de recrutements stratégiques visant à développer et à renforcer davantage l’équipe Actions Mondiales, qui a récemment franchi le cap des USD 12 milliards d’actifs sous gestion.

June Chua, 46 ans, intègre LOIM en qualité de gérante de portefeuille au sein de l’équipe Actions asiatiques/Marchés émergents (« Asie/ME »). Elle apporte une expertise approfondie des marchés asiatiques, acquise dans le cadre des fonctions qu’elle a récemment occupées chez Harvest Global, où elle était responsable des actions asiatiques. June Chua a rejoint l’équipe le 3 juin et est basée à Hong Kong.

Dans le cadre de ses nouvelles attributions, June gérera la franchise Actions asiatiques/ME de LOIM en collaboration avec Odile Lange-Broussy. Ensemble, elles superviseront les USD 2 milliards d’actifs sous gestion de la plateforme par le biais de trois principales stratégies : EM High Conviction, Asia High Conviction et China High Conviction. Le rôle principal de June sera celui de co-gérante de portefeuille des stratégies Asia High Conviction et EM High Conviction, qui enregistrent toutes deux une forte performance.

Arnaud d’Aligny, 47 ans, rejoint LOIM en tant que gérant de portefeuille au sein de la franchise Actions européennes. Il possède une vaste expérience de gérant de portefeuille d’actions durables. Précédemment, il était notamment Associé et Gérant de portefeuille principal de stratégies axées sur le développement durable investissant dans des actions européennes toutes capitalisations confondues chez Sycomore Asset Management. Arnaud a rejoint l’équipe le 3 mai et est basé à Genève.

Chez LOIM, Arnaud d’Aligny sera chargé de superviser la stratégie Actions Mondiales, gérée depuis Genève. Il travaillera en étroite collaboration avec Johan Utterman et son équipe, afin de stimuler lesfranchises Actions paneuropéennes et Actions suisses, qui représentent ensemble environ USD 3,7 milliards d’actifs sous gestion.

Didier Rabattu assume la responsabilité générale des activités liées aux Actions Mondialees chez LOIM.

Didier Rabattu, Global Head of Equities chez LOIM, a notamment déclaré : « Notre franchise Actions Mondiales repose sur de solides fondamentaux : une forte concentration régionale (Suisse, Europe et Asie) combinée à une croissance ininterrompue dans les domaines thématiques et du développement durable. Nous sommes ravis d’accueillir June et Arnaud au sein de LOIM. Ils apportent une expertise inestimable dans la gestion de stratégies axées sur le développement durable sur des marchés clés et nous nous réjouissons de leur contribution.

Ces nominations constituent une réaffirmation de notre engagement à nous positionner comme un fonds en actions mondiales de premier plan et à offrir aux investisseurs des stratégies différenciées de forte conviction qui visent à réaliser de solides performances ainsi qu’à contribuer à accélérer la transition vers une économie plus durable. »