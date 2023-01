Carmignac étoffe son équipe d’investissement avec la nomination de Lloyd McAllister en tant que responsable de l’investissement responsable.

Fort d’une vaste expérience de l’investissement responsable, Lloyd vient renforcer les capacités de Carmignac en la matière en provenance de Newton Investment Management, où il a travaillé pendant quatre ans, plus récemment en qualité de responsable de la recherche ESG et de membre de l’équipe dirigeante de l’entreprise.

La nomination de Lloyd fait suite à la décision de Sandra Crowl, Stewardship Director, de partir à la retraite à la fin du mois de janvier 2023. Sandra accompagnera Lloyd durant les prochaines semaines afin d’assurer un passage de témoin fluide.

Lloyd est basé à Londres et est rattaché à Maxime Carmignac, directeur général Carmignac UK et sponsor de l’ESG chez Carmignac. Dans le cadre de ses fonctions, Lloyd supervisera l’équipe d’investissement responsable de Carmignac. Celle-ci vise à aider l’équipe de gestion des fonds en matière d’analyse extra-financière, de recherche thématique et de dialogue avec les entreprises, mais également à conseiller l’entreprise sur les tendances relatives à l’investissement responsable et sur la réglementation ESG. Lloyd sera également chargé de mettre en œuvre la feuille de route stratégique de l’entreprise en termes d’investissement responsable. Cela comprend notamment d’accompagner le groupe de Carmignac dédié à la réglementation ESG, d’aider à davantage tirer parti du cadre ESG existant de Carmignac, y compris son système de recherche exclusif START, et d’identifier les opportunités pour l’entreprise afin de renforcer sa présence dans les domaines ESG qu’elle a choisi de privilégier, à savoir le climat, la responsabilisation et le leadership. Par ailleurs, Lloyd rejoint le Comité de Développement Stratégique de Carmignac.

Maxime Carmignac déclare : « En tant que gestionnaire actif à fortes convictions, l’investissement responsable s’inscrit au cœur de notre entreprise et de notre processus d’investissement. Il constitue aussi l’une des grandes priorités de nos clients, alors que la demande de solutions d’investissement transparentes, différenciées et véritablement responsables ne cesse de croître. Je suis ravie d’accueillir Lloyd au sein de notre équipe. Sa grande expérience de la recherche et de l’analyse ESG nous aidera à tirer parti des nombreuses opportunités qui se présentent, mais également de gérer la complexité grandissante de l’environnement réglementaire.

Par ailleurs, je souhaite tout le meilleur à Sandra Crowl pour son départ à la retraite. Ces dix dernières années, nous avons été témoins d’un bouleversement profond du paysage de l’investissement responsable. Les conseils et les connaissances de Sandra ont été précieux pour chacun d’entre nous chez Carmignac alors que nous faisions face à cette évolution. Je tiens à la remercier pour son leadership et tout ce qu’elle a pu apporter à notre entreprise. »

Lloyd McAllister ajoute : « Carmignac est reconnue pour son approche audacieuse et, en tant qu’entreprise familiale, une vision à long terme plaçant la durabilité au cœur de son approche d’investissement. Je suis ravi de rejoindre l’entreprise à une période excitante pour son développement et de travailler avec l’équipe pour approfondir davantage son cadre d’investissement responsable. »