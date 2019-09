Livestorm, logiciel de vidéo-conférence B to B, annonce une levée de fonds de 4,6 millions d’euros en série A menée par Aglaé Ventures. Le Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), RAISE Ventures et Thomas Rebaud, fondateur et CEO de Meero participent à l’opération. Les fonds permettront à la société d’enrichir sa suite logicielle, de poursuivre son extension internationale et renforcer son équipe (30 postes seront ouverts d’ici la fin de l’année).

D’une solution de webinar à une suite logicielle complète de communication vidéo unifiée pour les entreprises

Livestorm a innové en créant un logiciel SaaS sans plug-in pour l’organisation de webinars B to B. Sa solution unique permet aux entreprises d’organiser simplement des webinars live ou pré-enregistrés ainsi que des meetings vidéo depuis une seule et même interface, tout en bénéficiant d’une analyse des données pointue sur le profil des participants.

Livestorm Webinar est utilisé pour de multiples usages : organisation de démonstrations de produits, de formations de clients ou d’employés, sessions d’embauche, cours en ligne et MOOC, podcasts vidéos et interviews, évènements en direct, sessions de questions réponses.

La société a convaincu plus de 1 500 entreprises de toutes tailles, dont 80 % à l’international. Plus de 50 000 participants assistent chaque mois aux 3 500 webinars organisés via Livestorm.

La société compte enrichir son offre de webinars et lancer de nouveaux produits de vidéo-conférence au sein de la même plateforme pour répondre à tous les usages de la vidéo en entreprise.

Lancement de Livestorm Meet

Au cours des derniers mois, Livestorm a développé une solution dédiée à l’organisation de réunions vidéo en ligne.

En conservant son ADN fonctionnel, simplicité et utilisation sans plug-in, la solution appelée Livestorm Meet propose une fonction de vidéo conférence pour des réunions en face à face ou petits groupes, dans le prolongement de l’offre webinar plutôt assimilée à du live-streaming. Une deuxième version de Livestorm Meet proposant de l’analyse de données ainsi que des intégrations CRM devrait voir le jour d’ici la fin de l’année.

« Notre forte croissance prouve la pertinence de notre offre de communication vidéo unifiée alliant la technologie et l’accessibilité auprès des entreprises qui ont de plus en plus besoin de simplicité et de flexibilité. La confiance de nos investisseurs, le dynamisme de nos équipes et la fidélité de nos utilisateurs nous permettent d’étendre notre offre, de renforcer nos effectifs et de poursuivre nos investissements », se réjouit Gilles Bertaux, cofondateur et CEO de Livestorm.

« Nous avons été impressionnés par la capacité de l’équipe Livestorm à bâtir une solution très performante dans le domaine de la vidéo communication. Le fait que la société reçoive des sollicitations spontanées d’entreprises de toutes tailles et provenant du monde entier démontre la pertinence de la réponse fonctionnelle de Livestorm Webinar. Nous sommes ravis d’accompagner la société dans son développement produit avec Livestorm Meet et dans son déploiement international », ajoute Cyril Guenoun d’Aglaé Ventures.

« Nous sommes convaincus que la qualité et la performance de la plateforme proposée par Livestorm lui permettront de s’imposer comme leader sur le marché de la communication vidéo. L’excellence de la solution et des réalisations commerciales de la société ont permis une croissance internationale et exponentielle que nous sommes ravis de continuer à soutenir. » déclare Jean-Patrice Anciaux, directeur d’investissement du fonds F3A de Bpifrance.

Accélération de la croissance internationale et renforcement des équipes commerciales grands comptes

Depuis sa création en 2016 par quatre étudiants à Paris, la société a connu une croissance organique forte, portée par la puissance fonctionnelle de Livestorm Webinar. La société compte aujourd’hui 70 % de clients PME et 30 % de grands comptes, avec une équipe commerciale restreinte, l’essentiel des investissements historiques ayant été consacrés à l’enrichissement du logiciel.

Les fonds levés serviront à structurer les équipes commerciales en France, en Europe et aux États-Unis, notamment pour répondre aux besoins des grands comptes. La pépite consacrera également une partie des fonds au recrutement des meilleurs talents afin de renforcer ses équipes tech, marketing et relation client, en Europe et aux États-Unis.