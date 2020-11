Livestorm, plateforme de communication vidéo pour les entreprises, annonce une levée de fonds de 30 millions de dollars en Série B menée par Aglaé Ventures et BPIfrance Digital Venture. RAISE Ventures, déjà actionnaire, participe au tour de table. Les actionnaires historiques sont rejoints par le fonds européen IDInvest. Le montant total des fonds levés par Livestorm depuis sa création s’élève donc à 35 millions de dollars.

La startup créée en 2016 et basée à Paris permet aux entreprises d’attirer, engager et éduquer leur audience via une plateforme de communication vidéo. Qu’il s’agisse de réunions, webinars ou événements en ligne de 2 à 1 000 participants, Livestorm offre une plateforme tout-en-un pour gérer leur organisation : de la promotion à l’analyse des performances. La société française se distingue des autres solutions du marché en étant la première plateforme de communication vidéo unifiée à permettre l’organisation d’événements en ligne sur supports desktop ou mobile, depuis le navigateur et sans téléchargement.

"La vidéo et les événements en ligne sont devenus essentiels en 2020, et cette tendance va perdurer”, déclare Cyril Guenoun, Associé chez Aglaé Ventures. “Livestorm se développe dans cet environnement, en offrant une plateforme complète et simple d’utilisation pour les réunions et les événements en ligne. Avec toutes ses fonctionnalités intégrées, Livestorm répond aux besoins des professionnels du marketing, de la vente, du service client ou encore des ressources humaines pour intégrer étroitement la vidéo dans leurs stratégies de communication. Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de croissance de Livestorm".

Déjà 3 500 entreprises clientes dont 70 % à l’étranger

Livestorm a multiplié son chiffre d’affaires par huit depuis sa dernière levée de fonds en 2019 et compte aujourd’hui plus d’un million d’utilisateurs connectés par mois sur sa plateforme.

“Le contexte inédit a profondément changé le marché et impacté durablement les usages de la vidéo en entreprise”, explique Gilles Bertaux, PDG et co-fondateur de Livestorm. “Nous collaborons aujourd’hui avec de nouvelles typologies d’entreprises, qui étaient il y encore quelques mois, dépourvues d’outils de communication vidéo (institutions, ministères, hôpitaux, etc). Nos solutions doivent donc répondre à leurs nouveaux besoins et usages.”

Les fonds levés permettront de créer de nouvelles fonctionnalités et de mettre en place un écosystème d’intégrations entièrement dédié à la communication vidéo. Ce nouvel apport financier se traduira également par un renforcement de la stratégie d’expansion commerciale, notamment aux Etats-Unis, et la création d’offres spécifiques pour répondre aux problématiques des très grandes entreprises.

“Nous allons développer une marketplace d’intégrations pour notre plateforme, un écosystème où les développeurs pourront facilement développer leur application afin de tirer profit au maximum de Livestorm”, explique Gilles Bertaux, PDG et co-fondateur de Livestorm. “Pour soutenir cette très forte demande, nous allons recruter une centaine de talents en France, en Europe et aux Etats-Unis dans les 12 prochains mois”.

Accélération à l’international et recrutement de 100 profils dans les 12 prochains mois

Livestorm fait face à un afflux massif de nouveaux clients et opère aujourd’hui dans une centaine de pays. Déjà bien implantée en Amérique du Nord avec un tiers de clients provenant des Etats-Unis, ce nouveau tour de table permettra à Livestorm d’augmenter de manière conséquente sa présence et sa notoriété sur le territoire américain.

Après avoir triplé ses effectifs en un an, Livestorm entend encore recruter une centaine de talents dans les 12 prochains mois pour soutenir sa croissance. Livestorm recrutera des profils à la fois en France, en Europe et aux Etats-Unis pour rejoindre ses équipes tech, marketing et vente.