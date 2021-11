Little Cigogne est une marque digitale qui a réinventé et simplifié l’expérience de shopping pour enfants (de 6 mois à 14 ans) en livrant aux familles, tout au long de l’année, des malles composées de tenues personnalisées et sélectionnées par des stylistes, et en s’appuyant sur ses algorithmes de recommandation à partir de la Data. La société au concept novateur a su s’adapter à des nouveaux besoins grâce à sa plateforme e-commerce et se différencier par la qualité de son service et la personnalisation des produits, notamment grâce à ses algorithmes et son expertise Data. En effet, Little Cigogne propose à travers un abonnement, une malle à recevoir tous les trois ou quatre mois, remplie de vêtements tendances et de qualité à des prix abordables et réalisée à partir des préférences et exigences des parents. C’est un service gratuit, qui a pour objectifs de faciliter la vie des jeunes parents. En France, ce concept a déjà séduit une base fidèle de plus de 400 000 clients au cours des dernières années. Le contexte sanitaire a également profité à la startup : les parents n’ont ainsi plus besoin de se rendre avec leurs enfants dans les magasins. Les essayages se font tranquillement à domicile et ils ont la possibilité de tout renvoyer très facilement et sans frais.

Fort de son succès en France, Little Cigogne a initié des tests en Allemagne, cinquième marché mondial du e-commerce, qui ont confirmé l’attrait pour ce modèle. En juillet dernier, Little Cigogne se lance donc à la conquête du marché allemand et y reçoit un très bon accueil avec des clients très friands d’achats en ligne. Le marché allemand est également désireux de faire appel à un service innovant, leur permettant de choisir les meilleurs looks pour leurs enfants.

Pour soutenir cette nouvelle étape importante et passionnante de son développement, Little Cigogne a levé 10 millions d’euros notamment auprès des fonds français Spice Capital et UL Invest qui accompagnent notamment des applications pour qu’elles aient un impact positif sur l’environnement sociétal.

Mathieu Waltzer, fondateur de Little Cigogne : "Nous sommes ravis d’être soutenus par des investisseurs entrepreneuriaux pour cette nouvelle étape de notre développement. Pouvoir bénéficier de leur expertise financière et opérationnelle ainsi que de leurs réseaux développés après plus de vingt ans d’expérience nous permet d’envisager sereinement notre développement européen et international."

Maryline Kulawik, fondatrice et Managing Partner de Spice Capital ajoute : "Nous sommes convaincus du potentiel de croissance de Little Cigogne et sommes très heureux de les accompagner dans leur développement. Le marché de l’habillement pour enfants est un marché en pleine mutation, avec de nouveaux acteurs digitaux qui émergent à côté des enseignes traditionnelles. Little Cigogne se distingue par un modèle unique qui s’inscrit totalement dans ces tendances de marché et répond aux nouvelles attentes des consommateurs."

Laurent Useldinger, fondateur et Managing Partner de UL Invest : "Nous avons été séduit par le modèle vertueux et l’ambition que présente Little Cigogne. Son positionnement digital et sa sensibilité aux enjeux environnementaux permettent à Little Cigogne de se démarquer et de conserver une clientèle fidèle, tout en accompagnant de nouveaux consommateurs dans la vie de leurs enfants. Little Cigogne se présente réellement comme la solution qui accompagne au quotidien les enfants et leurs parents dans leurs choix d’habillement et plus encore.”