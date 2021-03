Litman Gregory, fondée par Ken Gregory et Craig Litman en 1987 et située dans la baie de San Francisco, est une société privée, pionnière de la gestion d’actifs indépendante pour le compte d’investisseurs. Depuis plus de 30 ans, Litman Gregory se consacre à la production de recherches approfondies en matière d’investissement sous forme de multigestion et à la gestion de fortune.

En quelques années seulement, iM Global Partner est devenu un réseau mondial de gestion d’actifs de premier plan. Grâce à l’arrivée de Litman Gregory dans le Groupe, les actifs sous gestion du groupe devraient dépasser les 24 milliards de dollars (contre 20 milliards de dollars à fin décembre 2020) et les capacités de distribution aux États-Unis seront renforcées. Cela illustre l’engagement d’iM Global Partner à poursuivre sa croissance internationale en répondant aux besoins d’investisseurs sophistiqués.

Combiner les compétences de Litman Gregory et d’iM Global Partner, permet d’obtenir un ensemble unique de solutions d’investissement de haute qualité au service des clients institutionnels et privés aux États-Unis. En s’appuyant sur des valeurs et des atouts communs, axés sur l’engagement en faveur de l’excellence en matière d’investissement, de l’innovation et du service client, le groupe sera en mesure d’améliorer encore le service aux clients dans les années à venir.

Litman Gregory Wealth Management sera une entité commerciale et opérationnelle au sein du Groupe iM Global Partner distincte afin de préserver l’indépendance et l’expertise qu’elle a acquises au cours de nombreuses décennies passées à conseiller ses clients.

Steve Savage, CEO de Litman Gregory, déclare : « Nous sommes très heureux d’intégrer iM Global Partner. Cela nous permettra d’améliorer notre capacité à remplir notre mission d’excellence auprès de nos clients. iM Global Partner apporte des ressources complémentaires mondiales de recherche et un alignement fort sur l’approche client. Notre ADN commun en matière de recherche, d’indépendance, d’intégrité et d’approche centrée sur le client rend ce rapprochement complètement naturel. »

Philippe Couvrecelle, CEO et fondateur d’iM Global Partner, déclare : « Après l’acquisition d’OYSTER dédiée au marché européen, l’intégration de Litman Gregory dans notre groupe est un grand pas en avant alors que nous poursuivons notre expansion aux États-Unis. Cette opération stratégique nous permet d’ajouter la gestion de fortune à l’éventail d’activités stratégiques d’iM Global Partner. Nos clients américains bénéficieront des synergies résultant du rapprochement de deux organisations qui partagent le même état d’esprit et qui mobilisent leurs talents et leurs ressources pour améliorer l’expérience client. »

Jeffrey Seeley, Directeur Général Adjoint d’iM Global Partner US ajoute : « Nous sommes impatients de commencer une nouvelle collaboration avec nos collègues de Litman Gregory avec qui nous entrevoyons déjà de très belles opportunités de développement et de nouvelles solutions d’investissement à long terme pour servir nos clients aux États-Unis. »

Cette opération est soumise à l’approbation de la SEC (Securities and Exchange Commission) et devrait être conclue au deuxième trimestre 2021.