Linklaters conseille Argos Wityu SAS, fonds d’investissement européen indépendant, dans le cadre de l’acquisition potentielle de 100% du capital d’E.J. Barbier SA, holding de contrôle détenant approximativement 67,46% du capital et 82,98% des droits de vote de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques (EPC), société cotée sur le compartiment B d’Euronext, ainsi que 12,82% des 29 473 parts de fondateur émises par EPC.

Les actionnaires d’E.J. Barbier sont entrés en négociations exclusives avec Argos Wityu relativement à l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote d’E.J. Barbier par 4 Décembre SAS, une société de reprise contrôlée par quatre fonds gérés par Argos Wityu. La conclusion des accords définitifs relatifs au transfert à Argos Wityu de la totalité du capital et des droits de vote d’E.J. Barbier pourra intervenir à l’issue de la procédure d’information ou de consultation requise des institutions représentatives du personnel d’EPC ; la réalisation du transfert sera alors soumise à un certain nombre de conditions suspensives.

En cas de réalisation de cette opération, 4 Décembre SAS déposera une offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital d’EPC Groupe, à un prix par action EPC cohérent avec le prix d’acquisition des actions d’E.J. Barbier et avec une expertise de valorisation des parts de fondateur d’EPC initiée pour les besoins de l’opération. Un expert indépendant sera amené à se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre publique.

Le Conseil d’administration d’EPC, réuni le 14 novembre 2019, a accueilli favorablement le principe de l’opération. Le 15 novembre 2019, EPC a publié un communiqué de presse sur cette entrée en négociations exclusives d’Argos Wityu avec les actionnaires d’E.J. Barbier, et l’Autorité des Marchés Financiers a publié un avis d’ouverture de période de pré-offre (avis n°219C2310).

En fonction des délais nécessaires à la réalisation des procédures d’information / consultation et à la levée des conditions suspensives, le transfert pourrait intervenir, le cas échéant, au cours du premier semestre 2020.

L’équipe de Linklaters est composée de Fabrice de la Morandière, associé, Nicolas le Guillou, counsel, ainsi que Marie-Sarah Dib, Jacques Mazé et Kim Yeram, collaborateurs, sur les aspects Corporate/M&A ; d’Edouard Chapellier, associé, et Alexandra Mourlon, collaboratrice senior, sur les aspects fiscaux ; ainsi que de Thomas Elkins, associé, et Sara Gil Garcia, collaboratrice senior, sur le contrôle des concentrations.