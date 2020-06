En répondant aux besoins croissants d’informations des marques sur les consommateurs grâce à des solutions innovantes d’intelligence artificielle, la société s’est implantée avec succès aux États-Unis en 2018 et a augmenté son revenu de 75% à l’international en 2019.

Linkfluence, un des leaders de la social media intelligence, annonce un tour de financement supplémentaire de 9 millions de dollars auprès de Ring Capital, Tikehau Capital, au travers de son fonds de Capital Croissance TGE2, et de ses investisseurs historiques dont Sigma, Kreaxi, 360 Capital Partners et BNP Paribas Développement.

Pour répondre aux besoins croissants d’informations sur les consommateurs, Linkfluence et sa plateforme Radarly ont évolué et la société a développé rapidement son activité aux États-Unis après la nomination de Guillaume Decugis au poste de CEO en 2018.

Linkfluence a en effet investi de manière significative dans l’IA pour enrichir sa plateforme d’écoute sociale SaaS avec de nouvelles capacités de structuration de données pour répondre à l’évolution des comportements des consommateurs. Ainsi, Linkfluence capture 200 millions de publications par jour et les interprète automatiquement grâce au traitement du langage naturel (NLP) ou à la reconnaissance d’images automatisée.

Linkfluence structure également les données en utilisant des modèles conçus par des experts de chaque industrie pour identifier les informations significatives pour les marketeurs telles que les attributs de marques ou des produits, les tendances du marché ou même les segments et les communautés de consommateurs - et rend ces informations directement activables. Cette plateforme SaaS enrichie permet aux marques d’aller au-delà de la simple écoute sociale et des études de marché traditionnelles. Elle fournit des informations utiles et exploitables en temps réel et à la demande.

Jean-Michel Janoueix, membre du conseil d’administration de Linkfluence et ancien dirigeant de Kantar et IPSOS a commenté : "Dans le processus de transformation digitale des marques, celles-ci doivent être davantage centrées sur le client. Linkfluence a une proposition de valeur unique : une couverture complète des données sociales, y compris en Chine, une compréhension approfondie de la production d’informations grâce à sa pratique des données sociales et une solide technologie d’intelligence artificielle pour structurer les données. Ces atouts nous permettent de prévoir rapidement les comportements des consommateurs pour que les marques puissent réagir à temps et de capter les signaux faibles sur les changements du marché".

Grâce à ces évolutions technologiques stratégiques et à l’acquisition de Scoop.it (basé à San Francisco), Linkfluence a pu s’implanter rapidement aux États-Unis, qui est devenu son deuxième marché en moins d’un an. La croissance de l’activité aux Etats-Unis est en passe de dépasser celle de la France d’ici à la fin de l’année - le marché d’origine de Linkfluence où la société travaille avec 19 des 25 marques françaises les plus valorisées selon le classement de Kantar Millward Brown. En conséquence, Linkfluence a connu une augmentation annuelle de 75 % de son MRR en dehors de la France en 2019.

"L’obtention de ce financement supplémentaire en ces temps difficiles est un signal fort des atouts que Linkfluence a construits et de la qualité de la relation avec nos clients. Cela nous permettra de renforcer notre position de leader dans le domaine de l’analyse de la data client basée sur l’intelligence artificielle et d’accélérer notre mission visant à permettre aux marques mondiales de transformer les données sociales en informations exploitables" déclare Guillaume Decugis, CEO de Linkfluence.

Nicolas Celier, Managing Partner chez Ring Capital et Emmanuel Laillier, Head of Private Equity chez Tikehau Capital ajoutent :"En tant que partenaires de Linkfluence depuis 2018, nous sommes ravis de les accompagner dans cette importante phase de développement, de soutenir leur croissance aux États-Unis et de contribuer à l’évolution de la plateforme Radarly. Nous saluons la capacité de Linkfluence à signer de grandes marques américaines dès sa première année d’activité sur ce marché. C’est un témoignage de la solidité de la technologie et de l’équipe".