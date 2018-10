Elle va permettre à Linkfluence d’accélérer son développement tant sur plan technologique qu’à l’international, notamment via l’acquisition de Scoop.it, la plateforme de monitoring de contenus basée à San Francisco.

Un modèle unique pour servir spécifiquement les grandes marques internationales

En combinant sa suite logicielle Radarly qui analyse plus de 200 millions de données sociales chaque jour via des technologies d’intelligence artificielle à la plus grande équipe de social data scientists au monde, Linkfluence délivre un ROI immédiat à ses clients en leur fournissant des insightsapprofondis et adaptés à leurs univers de marque. Ce modèle unique favorise le déploiement du social listening de façon massive chez les grands groupes et la croissance rapide de Linkfluence.

D’après Lucy Balbuena, Global Consumer Insights and Social Listening Manager at Pernod Ricard : « Après avoir expérimenté d’autres solutions technologiques, nous avons réalisé que notre groupe avait besoin d’un modèle différent. Celui qui pourrait fournir une plateforme de pointe et un soutien solide au-delà des questions purement techniques. Linkfluence permet à nos marques, tant au marketing, à la communication, qu’au digital ou aux études d’exploiter pleinement la donnée sociale. Leurs experts ont fait un excellent travail pour former nos collaborateurs à leur plateforme logicielle. Mais la capacité de Linkfluence à nous fournir des résultats pointus à travers leur propre recherche a permis de prouver la valeur de la donnée sociale très rapidement et d’ainsi obtenir l’adhésion de toutes les équipes. »

« De tous les acteurs du social listening, Linkfluence nous semble être celui qui a le mieux saisi les enjeux de la data pour les grandes marques. Avec une offre et un modèle mature et des enjeux de passage à l’échelle et d’internationalisation, Linkfluence est au coeur de la stratégie de Ring Capital. » commente Nicolas Celier, co-fondateur et managing partner de Ring Capital.

Une présence internationale inégalée

En 2015, Linkfluence avait déjà investi un nouveau marché stratégique avec l’ouverture d’un bureau en Chine et reste, à ce jour, le seul partenaire occidental de Sina Weibo. Grâce à la création de son bureau Nord-Américain, Linkfluence devient le spécialiste du social listening le plus présent sur la scène internationale et compte désormais 6 bureaux répartis sur 3 continents (Paris, Londres, Düsseldorf, Shanghai, Singapour et à présent San Francisco).

Pour Guilhem Fouetillou, co-fondateur de Linkfluence : « Grâce à l’accompagnement de Ring Capital et Tikehau Capital, Linkfluence va pouvoir déployer son offre sur les Etats-Unis et continuer d’investir fortement en R&D sur ses technologies d’intelligence artificielle qui permettent aux grandes marques de comprendre leurs consommateurs globalement, en temps réel et spontanément. »

« L’entrepreneuriat fait partie de l’ADN de Tikehau Capital, et nous sommes très heureux d’accompagner, aux côtés de notre partenaire Ring Capital, le développement de Linkfluence. Linkfluence a prouvé la pertinence de son modèle auprès de très grandes marques mondiales. Avec ce portefeuille de clients de grande qualité et enconsolidant sa présence internationale, notamment aux Etats-Unis, la société a des fondamentaux solides pour confirmer et accélérer une croissance rentable. » précise Guillaume Benhamou, managing director chez Tikehau Capital.

Accélérer la R&D et l’implantation Nord-Américaine avec le rachat de Scoop.it

Fondée en 2011 et basée à San Francisco, Scoop.it est une plateforme de web content monitoring dont les outils permettent d’analyser les contenus publiés sur le web pour aider les entreprises à publier des contenus pertinents. Ce rachat, qui vient naturellement compléter l’offre de Linkfluence, va lui permettre d’asseoir plus rapidement sa présence aux Etats-Unis et d’accélérer de 50% ses efforts en matière de recherche et développement en s’appuyant notamment sur l’équipe d’ingénieurs de Scoop.it. Son co-fondateur, Guillaume Decugis, prend par ailleurs la tête de Linkfluence. Cet entrepreneur polytechnicien passé par Stanford est à l’origine de plusieurs startups à succès dont Musiwave, désormais intégrée à Microsoft.

« Cela fait plusieurs années maintenant que je m’intéresse à Linkfluence et son développement rapide. L’entreprise a su construire un modèle hybride unique qui manque à beaucoup d’éditeurs de logiciels, en mêlant une technologie d’écoute du web social globale à des équipes de data scientists et analystes pour démultiplier la valeur de la donnée sociale. L’expérience américaine de Scoop.it et le renfort de ses équipes de R&D vont donner un avantage déterminant à Linkfluence pour devenir leader mondial » précise Guillaume Decugis.