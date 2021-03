Elles contribueront ainsi au renforcement du leadership de Lincoln dans le domaine du recrutement dans le digital et de la data. La marque Digital Jobs quant à elle continuera d’exister.

Malgré un contexte économique global complexe, Lincoln se réjouit de ce rapprochement, qui permettra de toujours mieux accompagner les entreprises dans leur croissance et le développement de leurs innovations technologiques, en France et à l’International, en proposant aux Talents un véritable accélérateur de carrière.

Début 2020, Lincoln a rejoint The Talent Club, leader de la représentation des Talents dans le domaine sportif, de l’entertainment, du management et du digital. Ce nouvel investissement constitue pour Lincoln le premier acte de sa nouvelle stratégie de développement.

Avec cette alliance, Digital Jobs ouvre de nouvelles perspectives à ses Talents, d’une part avec le développement de sa présence à l’international, et d’autre part avec la diversification de son savoir-faire grâce aux offres de Leadership Advisory développées chez Lincoln.

Offrir aux Talents un accompagnement et un suivi toujours plus enrichissant : c’est l’ambition partagée par Lincoln et Digital Jobs.

Marie Canzano, Fondatrice de Digital Jobs : « Lincoln va nous permettre de développer notre présence à l’international et être ainsi plus proche de nos clients lorsqu’ils sont à la recherche de talents locaux. En rejoignant Lincoln nous bénéficions de la puissance de ses outils, de ressources ultra qualifiées, de son ancrage fort en Asie et en Europe et d’une expertise sur des solutions complémentaires à l’Executive Search, notamment le coaching et l’assessment de dirigeants. Nous participons ainsi à la création d’un leader international de l’accompagnement de Talents avec des associés qui partagent nos valeurs. »

Gwenaël Perrot, Directeur Général Lincoln : « Nous accueillons avec joie Digital Jobs au sein de l’écosystème Lincoln. Aujourd’hui plus que jamais, les Talents experts des problématiques de l’univers Digital et Data sont essentiels pour assurer la croissance et la résilience économique des organisations. C’est tout l’objet des transformations numériques qu’opèrent nos clients. Avec Digital Jobs, nous renforçons, grâce à leur expertise pointue et reconnue, notre présence auprès de nos Talents dans tous leurs challenges liés au digital et à la data ».