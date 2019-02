Ces nouveaux moyens de transport font désormais partie intégrante du quotidien du urbains et Lime est devenu le leader de ce nouveau secteur. La communauté de riders Lime a grandi plus rapidement durant les 18 premiers mois d’existence de la société que ne l’a fait l’industrie des VTCs durant ses deux premières années.

La direction de Lime annonce ce jour avoir bouclé une nouvelle levée de 310 millions USD lors d’une série D, portant ainsi la valorisation de la société à 2.4 milliards USD. Un groupe d’anciens et nouveaux investisseurs tels que Andreessen Horowitz, Bain Capital Ventures, Fidelity Investments, GV et IVP, ont mené ce tour. Les investisseurs existants Alphabet, Coatue, Fifth Wall, GGV Capital, Singapore’s GIC et d’autres ont continué d’apporter leur soutien et se sont joint à ce tour accompagnés de plusieurs nouveaux investisseurs comme GSV Capital, FJ Labs, Bling Capital, Europe’s GR Capital et St. Augustine Partners.

Ce nouvel investissement atteste du potentiel de croissance du modèle ainsi que de l’adhésion rapide générée par Lime auprès du public. Cette nouvelle levée donnera à Lime la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés, d’améliorer sa technologie, de renforcer ses équipes ainsi que de saisir de nouvelles opportunités de développement. En outre, Lime continuera d’investir dans deux domaines cruciaux : la sécurité des utilisateurs et la collaboration avec les villes partenaires.

34 millions de trajets et 10 millions d’inscrits sur 5 continents

Le développement de notre base d’utilisateurs reflète la part toujours plus importante que revêt Lime dans le quotidien du public. Des utilisateurs provenant d’horizons variés (âges, zones géographiques, profils socio-économiques) utilisent Lime quotidiennement. L’âge médian des riders est de 32 ans avec plus de 20% de plus de 40 ans. En proposant une nouvelle forme de mobilité douce et abordable, Lime est devenue l’application de trottinettes la plus populaire au monde et est numéro 1 en France mais aussi en Nouvelle-Zélande, République Tchèque, Autriche, Pologne, Portugal, Grèce et Espagne.

Sécurité des utilisateurs et collaboration avec les villes

Durant les derniers mois, Lime a mené à travers le globe une série d’initiatives en faveur de la sécurité : campagnes de sensibilisation à la sécurité, distribution gratuite de centaines de milliers de casques, offre leader sur le secteur tant en matière de couverture assurance que de développement de nouveaux modèles – toutes les équipes de Lime sont mobilisées pour faire de la sécurité de ses utilisateurs un enjeu permanent.

Cependant, pour que cet enjeu de sécurité soit bien pris en compte par tous au sein de l’espace public, Lime ne peut avancer seul. Le développement pérenne et responsable de ces nouvelles formes de mobilités ne pourra se faire qu’en collaboration totale avec les pouvoirs publics. Des partenariats tels que le partage de nos données pour aider les municipalités d’Austin et de Kansas City à planifier leurs pistes cyclables, ou notre participation au groupe de travail sur la sécurité des trottinettes à St. Louis.

La micromobilité se développe au-delà de toute espérance, mais l’industrie n’en est encore qu’à ses débuts. Avec cette levée, Lime aborde une nouvelle phase de sa croissance et du déploiement de ses services. Dans ce contexte, la société s’engage à nouveau aujourd’hui à montrer la voie en collaborant pleinement avec les décideurs publics, l’industrie et les communautés locales pour permettre aux populations urbaines de mieux vivre leurs villes.