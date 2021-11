Une opération portant le montant des capitaux mobilisés à 8 M€

Lifeaz, start-up à l’origine de Clark, le 1er défibrillateur conçu pour les particuliers et fabriqué en France, annonce aujourd’hui avoir réalisé une levée de fonds de 4 M€ auprès de Mutuelles Impact, fonds initié par la Mutualité Française, géré par XAnge, et conseillé par Investir&+. Le fonds est soutenu par 44 Mutuelles à date. Investir&+ investit aussi en direct, de même que les Business Angels historiques qui participent à nouveau à cette Série A.

Cette opération va permettre à la start-up de poursuivre sa mission d’impact sociétal, à savoir : donner à tous le pouvoir de sauver des vies en faisant entrer le défibrillateur dans le quotidien des particuliers, ainsi qu’en rendant la sensibilisation aux gestes de premiers secours toujours plus accessible.

Moins d’un an après le lancement officiel de Clark, Lifeaz est ainsi parvenue à mobiliser 4 M€ supplémentaires d’investissement pour accélérer son développement en France et initier le déploiement de son approche unique et innovante en Europe.

LES ARRÊTS CARDIAQUES À DOMICILE : UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

La France est très peu équipée en dé ?brillateurs (DAE) et les Français sont encore trop peu formés aux gestes de premiers secours. De fait, chaque année 50 000 personnes meurent prématurément d’un arrêt cardiaque, soit 15 fois plus que sur la route. Dans 70 % des cas, un témoin est présent et peut agir grâce à des gestes simples et à l’utilisation précoce d’un dé ?brillateur. Depuis peu, une prise de conscience a lieu mais les mesures adoptées restent insuf ?santes. Elles privilégient un déploiement des dé ?brillateurs dans les lieux et établissements publics alors que 80 % des arrêts cardiaques se produisent dans la sphère privée.

C’est pourquoi, en 2015, trois ingénieurs, Johann Kalchman, Timothée Soubise et Martial Itty ont pris l’engagement fort de tout faire pour amorcer une révolution en créant Lifeaz. Leur ambition : placer le citoyen au cœur de la chaîne de survie et lui donner le pouvoir de sauver des vies grâce à une approche globale en 3 piliers.

UNE APPROCHE GLOBALE EN 3 PILIERS

Un défibrillateur automatique, extrêmement simple à utiliser. Clark est le premier défibrillateur connecté pensé pour les particuliers, 100% fabriqué en France, et déployable à domicile, dans les copropriétés mais aussi dans les petites comme dans les grandes entreprises. Il décide seul de la thérapie à adopter, il n’y a aucun risque de se tromper. Il guide vocalement et visuellement étape par étape.

Le suivi et la maintenance sont simplifiés pour être sûr qu’il fonctionne à tout moment. Clark est un défibrillateur extrêmement ?able grâce à sa connectivité, qui réalise des auto-tests réguliers et nous alerte en cas d’anomalie a ?n de garantir son bon fonctionnement à tout moment. La sensibilisation aux gestes qui sauvent pour tous, grâce à des innovations digitales (Everyday Heroes) et physiques, car s’équiper d’un défibrillateur ne suffit pas et qu’il est important d’être sensibilisé aux gestes de premiers secours pour oser agir et donner un maximum de chances de survie à la victime.

UNE LEVÉE POUR ACCÉLÉRER ET SAUVER TOUJOURS PLUS DE VIES

En moins d’un an, Clark a déjà séduit plusieurs milliers de foyers et d’entreprises ainsi que l’enseigne Boulanger qui le commercialise sur son site et dans l’ensemble de ses magasins depuis juillet 2021, et ce n’est que le tout début. Fort de son approche sociétale unique, Lifeaz a aujourd’hui toutes les clefs en main pour accélérer son développement. Pour ce faire, elle prévoit de poursuivre ses investissements dans la recherche technologique et de renforcer ses équipes avec le recrutement d’une trentaine de nouveaux collaborateurs d’ici un an, afin de proposer de nouveaux outils et d’assurer toujours davantage la qualité de ses services. L’entreprise souhaite par ailleurs booster son action marketing et commerciale de manière à intensifier le déploiement de son offre en France et entamer sa stratégie de commercialisation en Europe. Enfin, elle entend accentuer encore davantage ses actions de sensibilisation massive des populations aux gestes qui sauvent.

Pour financer ses ambitions, Lifeaz a levé 4 M€ auprès de XAnge, qui a étendu depuis plusieurs années son champ d’investissement aux entreprises mettant la performance financière et l’impact au cœur de leur modèle.

Nadja Bresous, Partner Impact XAnge commente : « Ce tour de table va permettre d’accélérer l’impact de Lifeaz à travers le déploiement du défibrillateur connecté, la vente en ligne et dans les réseaux physiques. Les efforts porteront sur le marketing digital, les formations physiques et digitales aux gestes qui sauvent et les partenariats avec les mutuelles, acteurs majeurs du système de santé et de la santé préventive. »

Vincent Fauvet, Président d’Investir&+ commente : « Avec Lifeaz, nous sommes heureux de soutenir le développement d’un réseau de citoyens équipés et formés pour sauver des vies partout en France, et en particulier dans les déserts médicaux ou les quartiers les plus difficiles. »

Johann Kalchman, Cofondateur de Lifeaz, conclut : « Cette levée de fonds intervient à un moment clé de notre stratégie de développement. Elle nous permet de disposer des moyens nécessaires pour accélérer notre action qui vise à sauver de nombreuses vies, non seulement en France mais aussi désormais en Europe. Nous remercions XAnge, Investir&+ et nos Business Angels historiques pour leur confiance. Ce sont des investisseurs reconnus que nous avons choisis car ils partagent nos valeurs et notre vision. En étant à nos côtés, avec les mutuelles souscriptrices du fonds Mutuelles Impact, ils vont nous permettre de sauver toujours plus de vies en œuvrant à la démocratisation des défibrillateurs, à leur facilité d’accès et à la sensibilisation de masse aux gestes qui sauvent par l’éducation et la technologie ».