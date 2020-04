Libeo, la Fintech qui simplifie la gestion et le paiement des factures fournisseurs pour les TPE-PME, annonce un nouveau tour de table de 4 millions d’euros mené par le fonds britannique LocalGlobe, aux côtés de son investisseur historique Breega et de ses Business Angels actuels. Ce tour va permettre à Libeo d’accélérer sa croissance, dans un contexte de crise qui rend la gestion de trésorerie d’autant plus importante pour les entreprises.

Digitaliser la gestion financière : un enjeu crucial pour les TPE-PME

Libeo est né d’un constat simple : les entreprises continuent d’imprimer leurs factures fournisseurs, de les ranger dans des classeurs et de les régler à la main par virements ou chèques. Un process répétitif et chronophage, expérimenté par les fondateurs de Libeo lorsqu’ils étaient dirigeants dans l’hôtellerie-restauration. Cette lourdeur administrative empêche une vision en temps réel de ses finances, un enjeu pourtant décisif pour les TPE-PME, d’autant plus dans le contexte actuel de ralentissement économique.

La solution Libeo s’adresse aux dirigeants, DAF et experts-comptables, et leur permet d’automatiser la gestion de leurs factures fournisseurs en quatre étapes :

dématérialisation instantanée des factures fournisseurs ;

centralisation dans une plateforme unique et validation en équipe ;

règlements en un clic sans saisie d’IBAN, à l’aide d’un simple email ;

suivi en temps réel de la trésorerie.

“Régler et échanger avec un fournisseur devrait être aussi simple et intuitif qu’envoyer un message sur un réseau social, c’est ainsi nous avons construit Libeo” précisent les fondateurs Pierre Dutaret, Jeremy Attuil et Pierre-Antoine Glandier.

Une nouvelle levée pour déployer le réseau d’échanges entre clients et fournisseurs

Après une première levée de fonds annoncée fin 2019, la Fintech finalise ce mois-ci un financement de 4 millions d’euros mené par le fonds de seed LocalGlobe, qui a notamment amorcé Robinhood, Transferwise et Tide. L’investisseur historique Breega ainsi que des Business Angels participent également à ce nouveau tour.

Cet apport financier va permettre à Libeo d’ouvrir à toutes les entreprises son réseau, qui facilite les échanges entre clients et fournisseurs. Dans cet objectif, Libeo lance une offre Standard donnant gratuitement accès aux principales fonctionnalités de la plateforme. Les offres Premium, à partir de 25 euros par mois, permettent, quant à elles, un contrôle plus fin et automatisé des factures.

"La consumérisation des logiciels B2B est une opportunité exceptionnelle”, explique George Henry, Partner de LocalGlobe. “La crise du Covid le démontre, il est plus important que jamais d’accompagner les TPE-PME dans la gestion de leur trésorerie. Comme Visa ou Mastercard ont pu le faire à leur époque, Libeo crée un nouveau réseau de paiement et de financement B2B, afin de rendre notre économie locale plus forte. "

Un objectif de 30 millions d’euros de paiements en 2021

Quatre mois seulement après sa mise en service, plus de 5000 entreprises utilisent le réseau Libeo pour la gestion de leurs factures, dans des secteurs d’activité variés comme le Conseil, l’Hôtellerie-Restauration ou la Distribution, et parmi lesquelles : Le Faucheur Avocats, Hôtel Annapurna, la Clinique des Champs Elysées, Victor & Charly, Monoprix (franchise) et Paname Collections.

“Depuis son lancement, Libeo a démontré la pertinence de son offre et surtout sa différentiation produit sur un marché très dynamique, qui a vraiment besoin de ce type de solution. Nous sommes ravis de continuer à soutenir leur croissance, portée par une équipe visionnaire et ambitieuse”, souligne Isabelle Gallo, Partner chez Breega.

Et la Fintech affiche des ambitions de croissance fortes : Libeo comptabilise près de 2 millions d’euros de paiements réalisés sur sa plateforme, en majeure partie via sa technologie “IBANLess”, un chiffre qu’elle compte porter à 30 millions d’euros en 2021.