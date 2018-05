Développement de l’activité commerciale

Fort de son passage au CES de Las Vegas 2018, Levels3D continue à se développer avec une 3e levée de fonds (325 k€ en 2015 et 670 k€ en 2016). Cette levée de fonds est réalisée auprès de grands co-investisseurs tels que la CDC (Caisse des Dépôts - Direction régionale Grand Est) BTP Capital investissements et LB Conseils.

Cette action financière va permettre à la start-up de développer son activité commerciale. Ainsi, de nouveaux bureaux commerciaux seront ouverts à Paris. En effet, le siège social de la start-up est basé à Troyes à la Technopole de l’Aube en Champagne. Lors de l’année de la création de la start-up, Yannick Folliard – le fondateur – a participé aux journées Plug&Start à Troyes et rencontré l’équipe Gamma 3 de l’UTT/INRIA et l’enseignant-chercheur Houman Borouchaki, éminent spécialiste du maillage 3D. La découverte de l’écosystème autour de la Technopole de l’Aube en Champagne, pousse le fondateur à s’installer au sein de la Technopole.

Cette nouvelle levée de fonds permet pour Levels3D le recrutement de 5 à 6 personnes pour différents postes (H/F) : chef de projet, directeur marketing, commercial, webmarketeur(se), etc.

Levels3D, expert de la 3D temps réel

La start-up a développé depuis sa création deux innovations :

S3D Capture (anciennement MyCaptR) 1ère solution de scan 3D mobile à destination des professionnels. La 1ère version de cette application est sortie en janvier 2017 et compte parmi ses premiers clients et partenaires : ENGIE, Vinci, Groupe BETOM, cabinet d’architecture Urbaniste Choiseul, etc.

En janvier 2018, une nouvelle version de l’application dotée de nouvelles fonctionnalités est présentée au CES de Las Vegas.

Smart Glasses – augmented reality Lunette de réalité augmentée permettant de faciliter le travail terrain des agents dans la détection de câbles enterrés et défectueux.

Ce projet de création a été proposé par Enedis (anciennement ERDF) Champagne Ardenne.

Levels3D poursuit son développement en innovation 3D avec GRT Gaz et ENGIE Green. Ces derniers ont sollicité la start-up afin d’obtenir des modèles 3D complets des différents types d’éoliennes de leurs parcs.

Yannick Folliard, un parcours atypique

« Autodidacte bâtisseur », Yannick Folliard – fondateur de Levels3D – est passé du son à l’image.

Dans un premier temps dénicheur de jeunes talents de la scène électro pour la Major BMG, Yannick Folliard décide dix ans plus tard de se reconvertir et se dirige dans l’infographie à l’INA (Institut National de l’Audiovisuel). Recruté par les Laboratoires Eclair en tant que restaurateur de films, Yannick Folliard apprend le métier de directeur d’effets spéciaux et travaille plus particulièrement sur les effets spéciaux de plusieurs longs-métrages dont ceux de Luc Besson.

Par la suite, il s’intéresse à la stéréographie et devient formateur référent pour la CIFAP (Centre International de Formation Audiovisuelle et de Production) au bénéfice des professionnels de l’image.

En 2012, année de création de Levels3D, Yannick Folliard réalise les images 3D du court-métrage « Mr Hublot ». En 2014, ce dernier reçoit l’Oscar du meilleur film d’animation et le prix de la meilleure stéréographie au festival I3DS de Los Angeles.